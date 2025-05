Is Campus, lo scontro politico arriva in Procura 

Dall’aula consiliare a quella del Tribunale. Si inasprisce lo scontro politico in atto da alcuni mesi a Dolianova. I consiglieri comunali di minoranza, Andrea Stocchino e Stefania Frigau, hanno presentato un esposto-querela alla Procura della Repubblica sull’annosa vicenda della lottizzazione di Is Campus segnata, secondo i querelanti, da scelte amministrative e finanziarie che potrebbero configurare diverse ipotesi di reato: dall’utilizzo indebito di risorse pubbliche al peculato.

La storia

Quella della lottizzazione di Is Campus è una vicenda complessa, cominciata nel 2005 con la firma della convenzione tra Comune e proprietari dei terreni (le famiglie Perra, Farci e Perra-Carboni) per la realizzazione di un complesso residenziale in un’area adiacente alla Cattedrale romanica di San Pantaleo. Un accordo con il quale i lottizzanti accettavano di eseguire a proprie spese, entro 10 anni, le opere di urbanizzazione primaria (viabilità, parcheggi, rete idrica, allacci elettrici, illuminazione) presentando a garanzia una polizza fideiussoria da 155mila euro. Opere però mai completate a causa del fallimento dell’impresa di costruzioni. A niente era servita una proroga di tre anni della concessione edilizia e l’incarico dato a un’altra impresa edile. La zona, dopo 20 anni, è ancora priva dei servizi essenziali. Nel 2023, la svolta con la decisione del Comune di contrarre un mutuo da 390mila euro per il completamento dell’urbanizzazione primaria e di esercitare così i poteri sostitutivi previsti dalla legge. Decisione contestata dai consiglieri Stocchino e Frigau: il Comune, sostengono nell’esposto, anziché rivalersi sui lottizzanti ha preferito indebitarsi. Un uso improprio di risorse pubbliche, a giudizio della minoranza, da qui l’invito alla Procura ad accertare eventuali condotte dolose o colpose di amministratori e funzionari. Ma non è l’unico rilievo sollevato nell’esposto dai due consiglieri comunali d’opposizione.

L’esposto

Nel documento si chiede inoltre di far luce sulla legittimità del collaudo delle opere parziali di urbanizzazione autorizzato dall’Ufficio Tecnico nel 2018 e della variazione di bilancio di circa 240mila euro deliberata dalla Giunta comunale, nello stesso anno, per maggiori oneri di urbanizzazione. «Non sapevamo dell’esposto, non ci è arrivata nessuna comunicazione – dice il sindaco Ivan Piras – il Comune di fronte all’inerzia dei lottizzanti si è visto costretto ad intervenire per non lasciare i residenti di Is Campus privi di servizi essenziali come le fognature, la rete elettrica, le strade e l’illuminazione». Per questo nei mesi scorsi è stato approvato il nuovo progetto di fattibilità dopo aver ottenuto, lo scorso agosto, il via libera dalla Conferenza di servizi. «Abbiamo agito nell’esclusivo interesse dei cittadini proprio per non doverci rimettere risorse pubbliche – prosegue il sindaco - anche per questo è stata promossa un’azione di risarcimento nei confronti dei lottizzanti davanti al Tar Sardegna. L’udienza di merito è stata fissata per il 19 novembre prossimo. Non c’è nessuno sperpero di soldi pubblici, anzi, agiamo nell’interesse dei residenti di Is Campus e di tutti i cittadini di Dolianova per recuperare i danni causati dai lottizzanti».

