Is Campus, dopo 16 anni via libera alle urbanizzazioni 

Dopo sedici anni di attesa arriva finalmente il via libera alle opere di urbanizzazione primaria nella lottizzazione di Is Campus, realizzata nel 2008 alla periferia di Dolianova. La Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, si è chiusa positivamente senza rilievi. Gli enti interessati (Abbanoa ed Enel-distribuzione) non hanno richiesto integrazioni né presentato osservazioni al progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall’ingegner Emanuele Tiddia su incarico del Comune. Abbanoa ha trasmesso nei giorni scorsi il proprio parere favorevole mentre per la società elettrica varrà il principio del silenzio-assenso.

I residenti di Is Campus, una trentina di famiglie, da anni sono costretti ad affrontare diversi disagi: strade sterrate, allacci di fortuna per portare l’acqua nelle case, assenza di illuminazione pubblica, mancanza di cura del verde. Una situazione insostenibile causata, principalmente, dal fallimento dell’impresa che aveva realizzato il complesso residenziale e si era impegnata a completare le opere di urbanizzazione.

L’intervento a Is Campus rientra nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune. (c. z.)

