Stasera alle 21 Videolina ripropone il Carnevale di Guspini, promosso dall’amministrazione comunale e dalla Pro loco, che è stato trasmesso in diretta in occasione del Carnevalinas, tra tradizione e spettacolo. Protagonisti indiscussi sono Is cambas de linna, maschere imponenti su trampoli di legno, simbolo di abilità e teatralità. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Videolina racconterà la storia di questa affascinante figura, che in passato aveva una tradizione quasi certamente legata al mondo agricolo. Immagini spettacolari della sfilata e l’energia della festa coinvolgeranno il pubblico, offrendo un’immersione nel cuore del Carnevale sardo. Un appuntamento imperdibile per riscoprire il fascino di un’antica tradizione. Commento a cura di Fausto Orrù.