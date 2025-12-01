Is Boinargius, urbanistica paralizzata 

Un problema irrisolto dal 1927 continua a bloccare una parte del territorio comunale, dove un’estesa area risulta ancora gravata da usi civici. La questione è tornata al centro del dibattito durante l’ultimo Consiglio comunale, dopo un’interrogazione del gruppo di minoranza su un tema definito «complesso e delicato», che coinvolge decine di famiglie e paralizza atti di vendita e donazione. Tra i casi più significativi figurano gli eredi Setzu, impossibilitati a vendere la casa di famiglia: «Avevamo già un compromesso, ma tutto è saltato. Paghiamo tasse e Imu, però non possiamo vendere. Chiediamo tempi certi: quando il Comune ci ha imposto un intervento edilizio con un’ordinanza, ci ha dato 60 giorni. Vorremmo la stessa rapidità anche per risolvere questa situazione, e ci batteremo percorrendo ogni strada».

In aula, il consigliere di minoranza Marcello Pistis ha sottolineato che «i notai non effettuano i rogiti» e ha accusato la Giunta di conoscere il problema «da un anno» senza aver informato il Consiglio, né la commissione urbanistica. Da qui la richiesta al presidente della commissione, Nicola Manca, di convocare riunioni dedicate per aggiornare i consiglieri. L’area interessata coprirebbe circa dodici ettari soggetti a uso civico in base alla legge 1766 del 1927. Nella zona ricadono diversi edifici pubblici — tra cui le scuole Grazia Deledda, Rodari-Segni e Ipsia — oltre al serbatoio dell’acquedotto, vie di comunicazione, piazze, la zona cimiteriale, parte della chiesa di San Giovanni Bosco, la Casa Famiglia, gli spogliatoi del campo Renzo Laconi, porzioni del Peep “Santu Perdu”, le lottizzazioni Is Boinargius e Seddas, e alcuni terreni agricoli. Nonostante ciò, nel tempo l’area sarebbe stata trattata come zona di espansione urbanistica. Il geometra Attilio Saba ha ricordato che il vincolo è rimasto intatto fino a oggi e ha spiegato che «i terreni privati gravati da uso civico si possono vendere, mentre quelli pubblici no, a meno che la Regione non rimuova il vincolo». Saba richiama anche due precedenti: «A Carbonia affrontai lo stesso problema, ma lì il Comune aveva già predisposto gli atti. Una situazione analoga si verificò a Guspini negli anni ’90 a Monte Maiori».

L’assessore all’Urbanistica Alberto Lisci ha ricostruito il complesso iter storico e normativo, precisando che il Comune ha avviato interlocuzioni con la Regione e presentato due istanze nel dicembre 2024. Il procedimento, però, è «estremamente complesso» e ancora «in fase istruttoria», e sulle tempistiche Lisci non si è sbilanciato: «Dipendono dalla Ras». L’assessore ha inoltre richiamato la sentenza 119/2023 della Corte Costituzionale, ricordando che «oggi è possibile vendere un terreno privato gravato da uso civico, anche se edificato», a condizione che l’atto notarile indichi chiaramente il vincolo.

