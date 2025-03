Is Boinargius, segnaletica fantasma 

La velocità eccessiva e la mancanza di un’adeguata segnaletica rendono pericolosa la circolazione nelle strade del popoloso quartiere di Is Boinargius, a Guspini. L’incrocio più insidioso è quello fra viale Di Vittorio e via Anna Frank. Patrizia Scanu, residente nelle vicinanze, dice: «È un problema segnalato più volte e da parecchi anni, ma nulla è stato fatto». La segnaletica verticale esiste con tanto di segnale “stop”, ma è scomparsa quella sul manto stradale, pertanto ognuno si ferma dove vuole, il rispetto del codice viene effettuato a piacere e la prudenza comune in molti casi è insufficiente a evitare incidenti. I conducenti dei veicoli che percorrono via Anna Frank verso il centro del paese non sanno dove fermarsi. Giada Ciaramella lavora in un bar all’angolo dell’incrocio: «Le auto corrono troppo e non si dà la precedenza. Questo accade molte volte e si mette in pericolo anche la sicurezza dei pedoni che camminano sui marciapiedi». Anche nell’incrocio di fronte alla chiesa di Don Bosco la segnaletica per terra è scomparsa.

Molti residenti si lamentano della scarsa manutenzione. Irene Piras abita nella zona: «Anche lunedì scorso è accaduto un incidente nella rotonda fra l’asse mediano e viale di Vittorio, i pezzi dei veicoli coinvolti si sono sparsi ovunque. Servirebbe indicare, con opportuna segnaletica, i limiti di velocità». Inoltre, i nonni vigili dell’Auser che fanno servizio accanto alle scuole denunciano «l’esistenza di una buca di fronte al plesso delle scuole materne ed elementari Rodari, in mezzo alle strisce pedonali, che costringe i genitori e bambini a passare in mezzo all’acqua nei giorni di pioggia».

