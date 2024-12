Is Boinargius, l’asilo nido è realtà 

Completato in meno di un anno e mezzo il nuovo asilo nido comunale di Guspini. Realizzato in via Togliatti, nel quartiere di Is Boinargius, l’edificio rappresenta un traguardo significativo per l’amministrazione comunale beneficiaria di un contributo ministeriale nell’ambito del Pnrr di quasi un milione di euro. L’asta al ribasso ha permesso di contenere i costi a 610.695 euro, con la ditta Laterza di Selargius che ha realizzato dei lavori. Ora, gli operai comunali, termineranno la sistemazione degli spazi esterni e in primavera partiranno le attività.

I numeri

La struttura sorge su un terreno comunale di circa 2.500 metri quadri, con una superficie lorda di 400 metri quadri. Dotato di impianti tecnologicamente avanzati, l’asilo è stato progettato per garantire il massimo risparmio energetico. Presente un impianto fotovoltaico da 22,5 kWp che rende l’edificio quasi completamente autosufficiente energeticamente. «La conclusione dei lavori dell’asilo nido in un vasto programma di opere pubbliche legate al miglioramento dei servizi alla persona, già concluse o in procinto di esserlo – esordisce il sindaco, Giuseppe De Fanti –. In particolare abbiamo voluto potenziare l'offerta con gli impianti sportivi, l'asilo nido, le scuole affinché giovani, bambini e le loro famiglie trovino motivi per crescere in un contesto accogliente e servito di tutto». Oltre a rispondere alle esigenze di sostenibilità, il progetto intende offrire un servizio fondamentale alle famiglie di Guspini e dei comuni limitrofi, in un contesto in cui la richiesta di posti per i nidi continua a superare l’offerta, sia pubblica che privata. «È un fatto storico per la nostra cittadina – afferma Alberto Lisci, assessore ai Servizi sociali –. Per la prima volta Guspini si dota di un servizio indispensabile per le giovani famiglie che decidono di stabilire la loro residenza in paese. Anche se le nascite sono in calo, la domanda resta elevata, segno della necessità di garantire servizi educativi adeguati».

I servizi

L’asilo potrà accogliere fino a 30 bambini con la possibilità di organizzare attività educative intergenerazionali. «Presto sarà pubblicato il bando per la concessione pluriennale, in modo che possa iniziare l'attività nella prossima primavera». Attualmente, sono in corso gli interventi di sistemazione del cortile esterno, affidati agli operai comunali ex Keller e Lavoras. «Guspini è stato tra i primi comuni a completare un’opera di questo tipo grazie alla capacità di accedere ai bandi ministeriali – sottolinea Marcello Serru, assessore ai Lavori pubblici –. Siamo molto soddisfatti: il nostro impegno è sotto gli occhi di tutti. Ora completeremo gli spazi esterni per consegnare alla comunità una struttura moderna e funzionale, capace di rispondere alle esigenze delle famiglie».

