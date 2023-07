Is Boinargius, il rione senza servizi 

Nato come zona residenziale negli anni '50, il quartiere di Is Boinargius si è negli anni espanso fino a diventare l'attuale realtà: popolata da circa 3000 abitanti costretti ad affrontare isolamento e mancanza di servizi fondamentali.

L'epicentro dell'urbanizzazione furono le case popolari. Nel tempo gli interventi ordinari e più urgenti sugli edifici sono stati delle volte tardivi e poco precisi, lo sfalcio delle erbacce quest'anno ha subito dei ritardi grossolani rispetto ad altre zone del paese, e la cura spesso affidata ai residenti.

I problemi

La mancanza di servizi è sempre stata una falla che tutt’oggi stenta ad essere colmata. Oltre l’assenza di uffici del Comune, non è presente una banca, cosi come manca uno sportello postale. Per decenni si è sofferta l’assenza di una farmacia, ovviata solo nel 2018. La penuria di attività commerciali costringe tante persone a doversi spostare altrove, e il servizio navetta nato con la collaborazione dell’Arst stenta a decollare. «Gli utenti che usufruiscono sono pochi dal nostro riscontro», confermano dall’azienda trasporti.

Uno degli emblemi del rione è la chiesa don Bosco, costruita sul finire degli anni 90, che ha avuto recentemente problemi strutturali che rischiavano di comprometterne l'utilizzo nel breve. «I lavori di manutenzione sono stati avviati», rassicura don Claudio Marras sperando in una rapida soluzione per i fedeli che frequentano la parrocchia.

Spesso le attività nascono e muoiono a stretto giro di qualche mese. Escludendo l bar, panifici e due ricevitorie-tabaccherie e diverse pizzerie-ristoranti, l’intera zona è servita da un unico minimarket. Nota lieta: due istituti scolastici, una scuola primaria e l’Ipsia Volta.

«È un’evidenza che Is Boinargius ha molti meno servizi rispetto al centro storico. Sarebbe bene avere uno sportello Comunale per le tante persone, spesso anziani, che necessitano del supporto degli uffici, un servizio navetta più pubblicizzato e soprattutto meglio organizzato. Ci auguriamo che l'Amministrazione intervenga soprattutto in termini di dialogo con questa popolazione che è comunque Guspini», afferma Simona Cogoni, residente e consigliera comunale di opposizione.

Il sindaco Giuseppe De Fanti non è d’accordo: «Non mi sembra esista nessuno stato di isolamento a Is Boinargius. C’è il centro sociale, la caserma dei carabinieri, una campo di calcio, il nuovo asilo nido già appaltato, una zona commerciale in via Anna Frank, il poliambulatorio, la sede dell'Auser, altre attività commerciali».

