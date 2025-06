«Is Boinargius, così il rione muore» 

Nel quartiere Is Boinargius, il plesso della scuola primaria “Rodari” non avrà la classe prima nel prossimo anno scolastico. Una decisione legata alla mancanza dei numeri minimi previsti dalla legge, noti ai genitori, ma che non ha impedito loro di inoltrare una richiesta di rivalutazione alla dirigenza e all’Ufficio scolastico provinciale. Un colpo duro per il quartiere, già penalizzato in alcuni servizi minimi come la mancanza di sportello bancomat o il distaccamento dell’ufficio postale. «La mancanza della classe prima rappresenterebbe un ulteriore impoverimento dei servizi primari nel quartiere di Is Boinargius – scrivono i genitori –. Se i bambini sono solo numeri, e se i numeri non bastano, accadrà che ciò che è stato costruito nel tempo si spegnerà in un effetto domino. Il destino del Rodari è già segnato, e con lui quello del quartiere», commenta Marina Tolu, consigliera di minoranza. Mentre il Rodari resterà senza classe prima, due prime saranno invece attivate nell’altro plesso, centrale: il Deledda.

Le famiglie

Le critiche non sono rivolte alla scuola o la dirigenza: tutti, genitori compresi, riconoscono che senza numeri adeguati l’attivazione di una classe non è possibile. «Noi genitori abbiamo proposto alla scuola di attivare un sondaggio tra i genitori delle future prime del Deledda», spiegano Rosa Parisi e Alessia Fadda. «Si chiedevano riscontri positivi allo spostamento di una delle due classi del Deledda nel plesso Rodari, o la disponibilità di alunni per arrivare a un numero minimo per costituire una classe qua», continua Sabrina Scanu. Roberto Marongiu ed Ester Motta evidenziano: «Per i piccoli, frequentare il Deledda significherebbe allontanarsi dal quartiere e avere difficoltà a partecipare ad attività scolastiche fuori orario nel corso dei cinque anni». A questo si aggiunge una questione logistica: «Alcuni genitori hanno altri figli già iscritti al Rodari e non possono garantire la puntualità all’ingresso e all’uscita in due plessi diversi, contemporaneamente».

Il rione

Il problema è legato al calo demografico: «Mantenere aperta una scuola sotto i limiti è complicato. Ma il punto è un altro: la scuola non è solo istruzione, è spazio educativo, culturale, relazionale», spiega Tolu. Secondo la consigliera, una programmazione più lungimirante avrebbe potuto fare la differenza: «Se ci avessimo pensato prima, forse si sarebbe potuto costruire un piano alternativo. È nelle periferie che si rischia di più: invece di rafforzare i servizi, li si sottrae». Resta il rammarico e, al tempo stesso, la volontà di aprire un dibattito pubblico. «Dispiace – conclude Tolu – ma se si vuole salvare un plesso ci deve essere la volontà di attuare per tempo con una programmazione strategica. Altrimenti rischiamo di assistere, in silenzio, alla lenta sparizione dei servizi nei quartieri».

