Is Boinargius, boicottaggio al mercato 

L'amministrazione di Guspini ha trasferito il mercato rionale del secondo lunedì del mese da piazza Oristano, dove si tiene anche il sabato, al popoloso quartiere di Is Boinargius. Gli ambulanti non erano d'accordo e fin dal principio avevano minacciato che non avrebbero partecipato. Detto fatto: ieri mattina le vie Romagnoli e Margotti erano sorprendentemente deserte.

La protesta

Daniele Saddi, portavoce degli operatori, aveva previsto che l’80% degli ambulanti non avrebbe partecipato: «Questa zona ci penalizzerebbe, non è il momento di fare sperimentazioni, anche una giornata lavorativa è importante e non possiamo permetterci di perderla. Ci opponiamo e denunciamo una mancanza di comunicazione tra categoria e amministrazione». Delusi i commercianti stabili della zona che si apprestavano ad accogliere la novità. «Eravamo pronti ad avere di nuovo il mercato a Is Boinargius per creare quel movimento di persone che avrebbe potuto incrementare le vendite. Ieri abbiamo volutamente aumentato la produzione del 30% per accontentare tutti, invece i prodotti rimarranno invenduti», racconta Daniela Pibiri dal panificio. Stefania Atzei, assessora al Commercio, è dispiaciuta ma non sorpresa dall’accaduto: «Chi si è recato al mercato stamattina non trovando nessuno è rimasto rammaricato e incredulo. Gli operatori avevano già annunciato un ammutinamento generale preferendo altre piazze fuori Guspini, forse più interessanti commercialmente».

Lo scontro

Marcello Pistis, capogruppo della minoranza, critica aspramente l’approccio dell’amministrazione: «Il quartiere di Is Boinargius merita certamente più attenzione, ma la decisione di fare il nuovo mercatino senza passaggio in Consiglio e senza coinvolgere i diretti interessati è inaccettabile. Questo atteggiamento autocratico ha portato al fallimento annunciato e rischia di creare tensioni tra cittadini e ambulanti». Sulla pagina Facebook “Sa Perda de Is Boinargius” qualcuno dice che anche Is Boinargius merita considerazione e c’è chi invita alla ribellione e a boicottare il mercatino del sabato in piazza Oristano, là dove gli ambulanti vorrebbero rimanere anche nel secondo lunedì del mese. «Ribadisco che sperimentare non è ostacolare gli operatori ma un tentativo di rivitalizzare il mercato e il quartiere. La sperimentazione andrà avanti, magari sarà prorogata e modificata nella cadenza settimanale», chiude Atzei.