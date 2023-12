Is Boinargius, alle luminarie natalizie ci pensano i residenti 

A installare le luminarie ci hanno pensato commercianti e cittadini. Il quartiere di Is Boinargius è stato escluso dagli interventi del Comune, ma i residenti non si sono persi d’animo e con un po’ di creatività hanno illuminato cortili e strade del rione. Matteo Zaru, muratore di 35 anni ha concretizzato nel suo giardino un teatro con figure fiabesche. «Questa è la nostra casetta addobbata per il Natale, per noi, e per nostri figli – racconta – vedere la gioia nei volti dei bambini rende il Natale ancora più magico. La slitta e la renna sono state realizzate a mano da me, con compensato e listelli di legno, anche il cartello con le stazioni sono stati realizzati artigianalmente. In tutto ci sono 8000 led nell’area perimetrale della casa, il tempo di posa delle luci è stato di circa 12 ore. È una grande soddisfazione vedere i bambini felici. L’allestimento fiabesco incanta i visitatori, vengono ad ammirare l’installazione anche molti cittadini che risiedono nei paesi vicini». Nel quartiere ci sono anche tante altre case addobbate con le luci natalizie. Per la felicità dei residenti e dei curiosi che si fermano ad ammirare gli allestimenti nei cortili e nei balconi.

RIPRODUZIONE RISERVATA