Is Bingias, strade a pezzi e voragini ovunque: «Basta sopralluoghi, vogliamo veri interventi» 

«Tanti sopralluoghi e nessun intervento». A dirlo è il presidente della commissione viabilità di Pirri, Riccardo Cabras, ricordando che a Is Bingias aspettano ancora reali interventi di riqualificazione.

«L'anno scorso abbiamo avuto un finanziamento di 500mila euro per strade e marciapiedi. A oggi l'unico marciapiede riqualificato e solo in parte, il cantiere è fermo da un mese, è quello di via Corona di fronte al Banco di Sardegna», spiega, «l'area del mercato ambulanti è in totale stato di degrado, con buche e dislivelli che creano seri pericoli per i pedoni, senza dimenticare via dei Partigiani, via Viviani, il tanto atteso attraversamento pedonale di via Fosse Ardeatine e le piazze del quartiere Massimo D'Azeglio, De Amicis, degli Alpini: abbandonate da anni e con il manto stradale degradato dalle radici».

La stessa commissione in questi anni ha studiato il territorio e prodotto un’analisi completa della situazione attuale: «La richiesta di riqualificazione del quartiere di Is Bingias risale al 2020 ed è proseguita con solleciti negli anni successivi, l'ultima è di qualche settimana fa, un ordine del giorno riguardante le priorità di interventi da effettuare sul territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA