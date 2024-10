Is Bingias si prepara a riaccogliere i clienti «Murale all’esterno» 

I box sono stati ristrutturati, quelli vuoti in fase di gestione, le migliorie applicate, il tetto sistemato. Il mercato di Is Bingias si prepara a riaprire. Rispettando il cronoprogramma, il Comune conferma la riapertura per il 4 novembre. «Luendì abbiamo fatto un sopralluogo con la commissione per verificare lo stato dei lavori», dice Alessandro Cao, presidente della commissione Attività produttive, «gli interventi sono quasi terminati. Il 4, come promesso, si riapre», aggiunge. All’interno manca solo la parte relativa alla pittura delle pareti e del soffitto, all’esterno invece oggi si comincerà a lavorare per abbellire il muro con un’opera che sarà realizzata da Giorgio Casu, l’artista che ha disegnato il murale di Gigi Riva all’Amsicora. Una richiesta esplicita degli operatori per abbellire il mercato che il Comune ha accolto. «Is Bingias diventerà il primo mercato civico di Cagliari completamente decorato», afferma l’assessore alle Attività produttive Carlo Serra. E aggiunge: «La ristrutturazione è andata molto bene, soprattutto il fatto di aver garantito ai concessionari il periodo di chiusura che era stato annunciato», 28 giorni, «per effettuare lavori richiesti da anni. Il sacrificio che i boxisti hanno fatto per la durata dei lavori varrà nel servizio migliore che potranno offrire da adesso in poi». ( ma.mad. )

