Is Bingias, nuova vita per il mercato 

La melagrana come simbolo di rinascita. Dopo 28 giorni di chiusura forzata per consentire urgenti lavori di messa in sicurezza, ieri mattina il mercato di Is Bingias ha finalmente riaperto i battenti e lo ha fatto con un look completamente rinnovato grazie al grande murale esterno realizzato a tempo di record dall'artista Giorgio Casu. Un’opera d’arte, come l’ha definita il sindaco Massimo Zedda, che ha già conquistato il cuore di tanti pirresi accorsi al mercato per curiosare e dare il ben tornato ai commercianti. Un tema azzeccato, quello della melagrana, scelto per tutte le decorazioni esterne dagli stessi operatori dei box.

«Is Bingias ha riaperto in una veste nuova, più sicura e attrattiva», ha commentato Zedda, «siamo soddisfatti nel vedere i clienti e i boxisti felici. Abbiamo rispettato i tempi dei lavori: dal rifacimento della copertura alla riqualificazione esterna». Il primo cittadino si è concesso anche una passeggiata all'interno con in mano la busta della spesa in iuta col logo dei mercati civici. Tra selfie e strette di mano, si è soffermato a parlare con decine di pirresi rispondendo alle domande sulle condizioni di strade e marciapiedi, il rischio idrogeologico e l’emergenza rifiuti in via del Lentisco, fino all'aumento della Tari. Presenti anche l’assessore alle Attività produttive, Carlo Serra, il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci, e la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca. «Gli operatori del mercato di Is Bingias hanno avuto pazienza e fiducia in noi», ha commentato quest’ultima, «c’è ancora da fare ma il nostro impegno è di rendere questa struttura sempre più accogliente».

Soddisfatti commercianti e clienti. «Ce l’abbiamo fatta», ha esultato Gianmarco Orrù, 25 anni, fruttivendolo, «finalmente siamo tornati». Felice anche Massimiliano Vacca, 51 anni, pescivendolo: «Ora però bisogna velocizzare i tempi per assegnare i posteggi ancora vuoti». Per Barbara Puzzoni, 38 anni, «non è stato facile restare fermi un mese, ma i lavori andavano fatti. Ci sono mancate le persone che vediamo ogni giorno». Emozionata Manuela Podda, 58 anni, rappresentante dei boxisti: «È stato un periodo difficile, ma oggi è una buona giornata. Avevamo paura che i tempi si allungassero come per via Roma e la metro». «Per chi, come me, è abituato a far la spesa al mercato è stato un disagio», ha sottolineato Alessio Ansaldi, 40 anni, cliente, «la prima impressione è ottima, grazie alle nuove decorazioni esterne l’impatto estetico è migliorato». A margine della cerimonia, anche un simpatico siparietto tra un’anziana e il sindaco. «Ma se vedo un ragazzino con lo spray che rovina il nuovo murale lo posso picchiare?». «Certo signora», ha risposto divertito Zedda, «ma non lo picchi troppo forte».

