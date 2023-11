«Is Bingias mercato di serie B» 

Il mercato civico di Is Bingias è come un piccolo quartiere, dove tutti si conoscono. I venditori chiamano per nome i clienti e li coccolano, quasi fossero parenti. È questo il valore aggiunto di una struttura che però avrebbe necessità di più attenzione da parte del Comune. Non tanta, a dir la verità. Piccoli accorgimenti utili ai circa 40 boxisti di Pirri per lavorare meglio e offrire un servizio dignitoso. Si sentono trascurati, non presi in considerazione, nonostante le proposte per risolvere i problemi e le mille denunce sui disservizi. Con un po’ più di impegno si potrebbe fare molto di più. In aggiunta alle storiche carenze strutturali ora c’è la spada di Damocle della “direttiva Bolkestein”. ll 31 dicembre scade il termine sulle concessioni, oltre questa data il rinnovo sarebbe impossibile e privo di ogni efficacia perché in contrasto con la normativa europea. In sostanza sarà obbligatorio bandire gare pubbliche e trasparenti per concedere beni pubblici, come gli spazi dei mercati civici.

Dimenticati da tutti

Manuela Podda gestisce la polleria al box 45. «Peccato, questo è un bel mercato di quartiere. Con i clienti c’è un rapporto quasi di parentela». Eppure? «Ci sentiamo trascurati, soprattutto per problemi che potrebbero essere risolti con facilità». Quali? «Ci avevano promesso i compattatori per i rifiuti, non è mai arrivato niente e siamo costretti a depositari i rifiuti nei mastelli o nei cassonetti, all’aria aperta, con problemi ben chiari». Per fortuna il gran caldo è solo un ricordo. «Quest’estate abbiamo sofferto le pene dell’inferno. L’aria condizionata era fuori uso e l’aria irrespirabile». Quello che la manda su tutte le furie e la scarsa considerazione da parte del Comune. «Non hanno mai risposto alle nostre segnalazioni, pensano sempre e solo al mercato di San Benedetto».

Al freddo

Ettore Puzzoni, box 31, da 40 anni vende pesci a Is Bingias. «L’amministrazione comunale non ci prende in considerazione. Vede quelle due porte? - dice indicando l’ingresso principale – sono fuori uso da tempo, rimangono sempre aperte, anche di notte». Adesso che arriva il freddo sarà un problema. «Speriamo solo che rimedino al più presto».

Taglio dei costi

Il box di Cristian Maxia è uno dei più antichi del mercato, prima gestito dalla madre, vende polli da 57 anni. «La struttura è funzionale, i clienti arrivano anche da fuori». Cosa chiederebbe all’assessore? «In un momento di crisi come questo sarebbe opportuna la riduzione dei costi delle concessioni: per le mie spendo 750 euro al mese».

Fabrizio Vacca, fin da bambino, sta dietro il bancone della macelleria al box 26, che in precedenza era del padre. «Un disastro. Purtroppo ci sono troppi centri commerciali, ci stanno mettendo nelle condizioni di chiudere». Cosa chiederebbe al sindaco? «Se volesse davvero bene a Pirri, dovrebbe radere al suolo il rudere a fianco al mercato e trasformalo in parcheggi. Oltre che utile per i clienti, metterebbe fine a un aspetto indecoroso per noi e per la città». Poi il problema dei problemi: la direttiva Bolkestein. «Sono qui da decenni, chi mi assicurà che anche l’anno prossimo avrò la mia concessione?».

