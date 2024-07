Is Benas, la spiaggia bonificata dai rifiuti 

Via i rifiuti dalla spiaggia di Is Benas, quella dedicata a chi ama godersi il mare senza indossare indumenti. Domenica l’associazione Naturista italiana è scesa in campo per eliminare i rifiuti presenti nel litorale: sono stati raccolti 25 quintali di immondizia. Ora la scommessa dell’associazione Naturista italiana è quella di riuscire a costruire con alcuni dei frequentatori della spiaggia un gruppo di presidio, per garantire il decoro e dare continuità a questi interventi di pulizia. ( s. p. )

