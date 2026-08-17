Is Benas, c’è un piano per il litorale 

Una strada invasa dalla vegetazione, vecchi pali telefonici da mettere in sicurezza, pini pericolosi lungo la carreggiata e la necessità di riorganizzare parcheggi e accessi alla spiaggia.

Viabilità

A Is Benas, primo tratto del lungo arenile di Is Arenas, il Comune di San Vero Milis prepara una serie di interventi per recuperare sicurezza e fruibilità di una delle zone ambientali più delicate del territorio. La spiaggia di competenza comunale si sviluppa per circa un chilometro e comprende la spiaggia libera, la dog beach e l’area destinata ai naturisti. Alle spalle dell’arenile si trovano la pineta, la laguna e la peschiera. La strada è la priorità. «Is Benas rientra tra gli interventi strutturali che abbiamo programmato – spiega Roberto Ledda, consigliere comunale con delega all’Ambiente –. Il lavoro più ampio partirà indicativamente da ottobre e cercheremo di preservare il più possibile la vegetazione». Già nei prossimi giorni inizieranno la pulizia e il taglio delle piante che più hanno invaso la carreggiata. Da risolvere anche il problema dei vecchi pali Telecom: in alcuni casi si è già intervenuti, la restante messa in sicurezza e il ripristino saranno affidati tramite appalto. In pineta gli interventi saranno effettuati seguendo le indicazioni della Forestale. «Saranno abbattuti soltanto i pini più pericolosi – precisa Ledda – in particolare quelli che si inclinano verso la strada e con radici più superficiali».

Area sosta

Il secondo fronte riguarda i parcheggi e l’accessibilità. «L’obiettivo è rendere più fruibile l’arenile e garantire sicurezza e agibilità dell’area», spiega Andrea Albai, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici. Il Comune ha individuato una zona vicina all’attuale peschiera che sarà ripulita e destinata alla sosta. È previsto anche il ripristino della strada che da Sa Rocca Tunda arriva sino al ponticello all’interno della peschiera. Una viabilità più ordinata e accessibile dovrà garantire più sicurezza per l’antincendio e consentire, in caso di necessità, un accesso più agevole ai mezzi di soccorso. Rispetto alla riqualificazione della peschiera e alla viabilità collegata è in corso un confronto tra il Comune e la cooperativa dei pescatori.

I rifiuti

Nel programma entra anche la gestione dei rifiuti. Il Comune prevede la realizzazione di un’area ecologica per razionalizzare il servizio di raccolta sulla spiaggia. L’amministrazione sta inoltre valutando un’azione specifica per contrastare e raccogliere l’accumulo di microplastiche sull’arenile. Strada, pineta, parcheggi, accessibilità e gestione dei rifiuti entrano così in un programma più ampio che parte dalle emergenze più evidenti e punta a una sistemazione complessiva di Is Benas, cercando di tenere insieme tutela ambientale, sicurezza e piena fruibilità di uno dei tratti più delicati della costa di San Vero Milis.

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