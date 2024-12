Is Arutas, un chiosco in cenere 

Mentre in buona parte della provincia diluviava, nella spiaggia di Is Arutas è scoppiato un incendio che ha distrutto un chiosco fronte mare. E che ha avuto alcune conseguenze, per fortuna lievi, anche per un 56enne che si trovava all’interno.

L’allarme

L’allarme nella sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Oristano è suonato alle 6 quando è arrivata la richiesta di intervento per un incendio in un chiosco a Is Arutas. La squadra è arrivata nel locale di Marco Loi, a ridosso del campeggio, iniziando a spegnere le fiamme nella cucina, punto di partenza del rogo che poi si è esteso anche nell’area aperta al pubblico. Dalla parte opposta del chiosco, non raggiunta ancora dall’incendio, è stato tratto in salvo un 56enne, affidato poi alle cure della squadra del 118. Trasportato in ospedale l’uomo sarebbe tornato a casa dopo poche ore.

L’intervento

Le squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di due autobotti, hanno impiegato quasi sei ore per domare le fiamme che hanno arrecato gravi danni alla struttura del locale (che dopo poche ore avrebbe dovuto aprire come biglietteria della Coppa del mondo di ciclocross, evento non disputato per il maltempo) oltre ad aver incenerito buona parte degli arredi.

Ora non resta da capire la causa che ha scatenato l’inferno: corto circuito o “diavolina”? La risposta arriverà dopo il lavoro delle forze dell’ordine e del Nucleo investigativo antincendi territoriale.

