Is Arutas, raccolti 500 chili di rifiuti 

La spiaggia di Is Arutas ora è più pulita. Sono circa cinquecento i chili di rifiuti che i volontari domenica mattina hanno raccolto dalla spiaggia simbolo del Sinis. Si tratta perlopiù di materiali trasportati a riva dalle mareggiate, ma non sono mancati i materiali ingombranti come la ruota di un mezzo pesante e una bombola del gas. Hanno collaborato alla raccolta organizzata da Comune, Area marina protetta e Consulta giovani, anche gli ospiti del centro di accoglienza di via Tharros. Il prossimo appuntamento l’8 settembre, all’isola di Maldiventre. ( s.p. )

