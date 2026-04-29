Is Arutas, il camping non aprirà 

I segni delle impronte sull'erba, all'esterno della mega struttura, sono ben visibili. Qualcuno, approfittando del fatto che l'edificio non è sorvegliato, ha scavalcato la recinzione che in molti punti è divelta o addirittura assente. Il campeggio comunale di Is Arutas, a Cabras, è ormai abbandonato e per il secondo anno di seguito, nella perla del Sinis, una delle zone più frequentate di tutto il territorio, non ci sarà modo per soggiornare.

La struttura

Il Comune di Cabras, proprietario dell'immobile, sta ancora lavorando per mettere a punto un nuovo progetto. L'amministrazione ha messo in campo diverse figure esterne: «Tecnici di alto livello - assicura il sindaco Andrea Abis - ora cambiamo pagina seriamente». Il tempo però passa e l'estate è arrivata. «Per redigere un documento di un certo livello ci vuole tempo - continua Abis -. Stiamo parlando di un investimento di milioni di euro: chi entra non solo deve realizzare ciò che stiamo studiando, ma deve anche dare delle garanzie importanti. Servono imprenditori del settore. Ecco perché anche il progetto deve essere di livello. Basta situazioni arrangiate e non accoglienti». Anche il bando, come il progetto, sarà studiato da esperti in materia. «Non possiamo più rischiare di perdere denaro e lasciare allo sbando una struttura così importante – continua Abis che sui tempi non si sbilancia –. Purtroppo non è stato semplice e veloce liberare la struttura, abbiamo preso in mano il campeggio alla fine dell’estate scorsa».

La storia

A fine febbraio 2025, il Comune ha rescisso il contratto con la società Spinnaker Service, che ha gestito la struttura per anni. La revoca della concessione è stata disposta perché, come si legge nella determina firmata dal capo ufficio tecnico Giuseppe Podda, «la società era inadempiente all'obbligo di pagamento del canone, non avendo corrisposto i canoni di concessione per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, per un totale di 183.474 euro». Il 13 maggio, quasi un anno fa, è stata revocata la concessione e a fine giugno è avvenuta la chiusura definitiva. Da allora, il campeggio con tutti i beni è passato sotto la custodia del Comune. Poi è iniziata la restituzione dei beni agli ex concessionari, conclusa ai primi di novembre. Intanto, i turisti sono già arrivati. I camperisti si fermano, scendono dal mezzo e poi, delusi, vanno alla ricerca di un altro campeggio.

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