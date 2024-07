Is Arutas, ecco la doccia cattura-quarzo 

L’obbligo di lavarsi i piedi e le gambe prima di andare via dal litorale del Sinis ancora non c’è anche se potrebbe arrivare presto. Il Comune di Cabras scende in campo ancora una volta per evitare di disperdere il quarzo bianco installando le docce “intelligenti” e di ultima generazione.

La novità

A metà strada tra la riva del mare e i parcheggi, quindi un tratto dove tutti transitano per andare via, gli operai comunali stanno installando le docce in acciaio inox. Dopo aver eliminato quelle vecchie e arrugginite che molto spesso non funzionavano.

Queste invece sono docce temporizzate che potranno essere utilizzate dai bagnanti per eliminare i granelli di sabbia che solitamente rimangono attaccati alla pelle. L’obiettivo è chiaro: far rimanere il quarzo nel Sinis. E proprio per questo sono presenti anche i lavapiedi dove, dopo la doccia, rimarrà la sabbia che poi gli operai riposizioneranno sul litorale.

«Si tratta di una strumentazione all'avanguardia e molto costosa, ma che abbiamo voluto fortemente per proteggere questa sabbia che abbiamo solo noi - spiega il sindaco, Andrea Abis - Spero che vengano rispettate. Oltretutto sono molte belle che da vedere».

Le regole

Ancora non è chiaro invece se ci sarà l'obbligo di utilizzo. Difficile che il sindaco emani un’ordinanza, visto che non esistono problemi di incolumità e sanità, ma in questi giorni è al lavoro per capire come agire per far utilizzare il più possibile le docce. «Mi servono ancora alcuni giorni per valutare con gli uffici dell’Area marina protetta del Sinis, la polizia locale e i barracelli come agire - spiega Abis - e quindi che tipo di provvedimento attuare».

I controlli

Ma non solo nuove docce nel Sinis. Anche quest'anno, soprattutto a Is Arutas, Mari Ermi e Maimoni verranno intensificati i controlli. Sorveglieranno il territorio le “Sentinelle del Sinis”, i vigili urbani e i barracelli. Ma il sindaco lancia anche un appello: «I furti di sabbia vanno sempre segnalati. E ringraziamo come ogni anno i bagnanti che in tutti i modi cercano di fermare i ladri prima che sia troppo tardi».

