Is Arenas, via all’operazione rinascita 

Stadio finalmente libero dall’ombra dei contenziosi. Dopo la battaglia legale fra Comune e club rossoblù appena chiusa, e l’inchiesta - che aveva travolto l’ex patron del Cagliari Massimo Cellino e l’allora sindaco Mauro Contini con il suo assessore Stefano Lilliu - già archiviata da oltre un anno con l’assoluzione di tutti, ora si apre il capitolo rinascita dello stadio Is Arenas tanto attesa dai quartesi, società sportive in primis. I fondi ci sono, i progetti quasi. «I primi cantieri partiranno entro fine anno, e nel 2026 tornerà lo sport a Is Arenas», assicura l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

La svolta

La fine del contenzioso fra Comune e Cagliari calcio è recente. Accordo raggiunto poche settimane fa, sino alla firma dei rispettivi legali alla transazione concordata. La società di calcio verserà 350mila euro di risarcimento alle casse del Municipio, oltre a riconoscere «il diritto di proprietà al Comune di Quartu, senza alcun onere economico, delle opere di miglioramento eseguite nell’impianto». Mentre l’amministrazione quartese «rinuncia a qualunque altra pretesa in ordine al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’impianto e per il pregiudizio d’immagine subìto, nonché ad ogni altra ragione anche di danno derivante dal provvedimento di decadenza adottato».

Il progetto

Sulla rinascita dello stadio, in attesa della recente chiusura del contenzioso che si trascinava da oltre dieci anni, il Comune si era già portato avanti. «Abbiamo affidato la progettazione che attualmente è in corso», spiega l’assessore Conti. Un’accelerata del settore Lavori pubblici dopo l’ok al finanziamento richiesto alla Regione. «Ci è stato concesso 1 milione dedicato proprio alla riqualificazione del campo da calcio della pista d’atletica, altri 200mila circa sono fondi comunali», dice ancora l’esponente della Giunta quartese, che assicura: «Entro fine anno approveremo progetti, bandiremo la gara per i lavori e partiranno i cantieri».

I tempi

Il ritorno del calcio, ma non solo, è previsto nell’estate del 2026. «Sarà la casa di più società, Quartu ha diverse realtà sportive che possono concorrere alla gestione e che potranno convivere nello stesso impianto», sottolinea Conti, «faremo un bando per l’affidamento esattamente come abbiamo fatto per il Palazzetto dello sport di via Beethoven, e come faremo per le altre strutture sportive comunali».

La rinascita di Is Arenas si allarga anche alla riqualificazione di tribuna, spogliatoi e casa del custode, lavori di manutenzione straordinaria già finanziati con fondi europei, 1 milione e 600mila. La Regione ha dato l’ok, manca solo quello della Soprintendenza. «Stiamo lavorando d’intesa», conclude Conti, «preoccupano un po’ i tempi visto che c’è un cronoprogramma legato al Pnrr da rispettare, ma confidiamo nella collaborazione di tutti per restituire a Quartu il suo stadio».

RIPRODUZIONE RISERVATA