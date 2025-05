«Is Arenas, una ferita per tutta la città» 

Lo stadio di Is Arenas è pronto a risorgere. Alle spalle restano però anni di abbandono in quel campo un tempo casa dei rossoblù, e vite stravolte da un’inchiesta esplosa il 14 febbraio del 2013. «É stato fatto un danno ai quartesi, ma anche a chi come me è finito in carcere e ancora oggi deve fare i conti con seri problemi di salute e quell’etichetta da arrestato che nemmeno l’assoluzione è riuscita a strappare via», dice l’ex sindaco Mauro Contini al quale il “caso Is Arenas” ha cambiato la vita. Prima le manette, poi il processo, infine l’assoluzione.

L’assoluzione è riuscita a cancellare tutto?

«Per niente. Tutto ciò che ho vissuto mi ha segnato profondamente e provocato un peggioramento della salute, me ne ricordo ogni giorno quando assumo i farmaci. Ho subito danni, diretti e indiretti, per i quali non ho mai ricevuto alcun risarcimento».

Ora è stato chiuso anche il contenzioso fra Comune e Cagliari calcio.

«Non sta a me giudicare, in questi anni però è stato fatto un danno ai quartesi che forse si poteva evitare. Is Arenas è stato bloccato per realizzare la stessa struttura sportiva a Cagliari, con la differenza che la Unipol Domus è ancora in piedi».

Che futuro augura allo stadio quartese?

«Un futuro all’altezza della terza città della Sardegna. Probabilmente il sogno del Cagliari e della Serie A non lo rivivremo, ma intanto si restituirà una casa alle società sportive cittadine, e già è tanto».

Cosa ricorda del giorno dell’arresto?

«Mi stavo preparando per partire in Francia per una visita specialistica. Sembrava l’arresto di un boss della mafia, un incubo. Sono finito in ospedale, poi in carcere, ma ero convinto che avrei chiarito tutto e sarei tornato a casa».

Invece a Buoncammino trascorse due settimane.

«Sono riuscito ad adattarmi anche in carcere. Lì ho conosciuto Beniamino Zuncheddu che mi raccontò la sua vicenda, un palese e clamoroso errore giudiziario».

E i rapporti con gli altri detenuti?

«Durante le ore d’aria mi raccontavano reati commessi, paure, speranze. Ricordo anche la loro generosità: avendo i conti bloccati ero senza soldi per comprare viveri, alcuni cucinavano in cella e mi offrivano pranzo e cena».

In quei giorni ha mai perso la speranza?

«Ci sono stati momenti di disperazione che ho superato grazie alla fede. Devo tanto anche al mio legale, Luigi Concas, con i suoi consigli e il supporto umano - oltre che giuridico - è stato come un babbo prima che il mio avvocato».

Dopo la scarcerazione è tornato a trovare gli ex compagni di penitenziario?

«Non solo lì, sono andato in tutte le carceri sarde a fare visita ai detenuti quartesi. E ho promosso una raccolta libri da donare alla biblioteca».

Si parla tanto della riforma Nordio della giustizia: lei cosa ne pensa?

«Va a sanare alcune storture della normativa. La giustizia deve essere senza schieramenti, invece spesso ci si dimentica di chi, come me e tanti altri, ha subito queste storture. Oggi esiste l’interrogatorio preventivo, al tempo avevo chiesto di essere sentito prima della misura cautelare ma non mi era stato concesso: probabilmente, se fosse stato possibile chiarire tutte le questioni emerse poi durante il processo, avrei evitato quella sofferenza che mi ha cambiato per sempre».

Si sente vittima di un errore giudiziario?

«Non voglio puntare il dito, diciamo che ho pagato sulla mia pelle alcune imperfezioni delle norme sulla giustizia. Tornando indietro però rifarei tutto e penso di aver agito da buon sindaco».

