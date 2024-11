Is Arenas, un milione per la rinascita 

Sì al percorso fitness a Is Arenas, una lingua di verde dedicata alla sport all’aperto sino alla zona di Molentargius. Le risorse ci sono - 700mila euro - così come il progetto appena deliberato dalla Giunta comunale. «Un altro tassello per la rinascita della zona», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti che assicura il ritorno del calcio in città nel 2025, partendo dal campo di Sa Cora. In attesa che si chiuda il contenzioso sullo stadio con il Cagliari calcio. «I tempi sono troppo lunghi, abbiamo chiesto 1 milione alla Regione per intervenire noi, poi sarà il giudice a decidere chi e quanto dovrà pagare».

Cosa si farà

Il progetto è stato appena approvato dall’esecutivo di via Porcu, di fatto il completamento del compendio di Is Arenas in chiave ambientale e sportiva. «Si tratta di un tirante verde dedicato al jogging e agli sport all’aperto, una sorta di area cuscinetto che guarderà al parco di Molentargius», spiega l’assessore. Le risorse sono in parte regionali, 455mila euro, il resto è stato stanziato dal Comune, mentre il progetto ora dovrà incassare i pareri su tutela paesaggio e ambiente. Fondi che si sommano a 1 milione 600mila dedicato alla ristrutturazione di tribuna, spogliatoi e servizi igienici.

Al vaglio c’è anche un partenariato pubblico privato per il campo di Sa Cora - sempre nel compendio di Is Arenas - un tempo la casa del Quartu 2000. «Abbiamo già una proposta che auspichiamo di possa concretizzare», dice l’assessore. In tal caso la riqualificazione sarà a carico della società sportiva interessata, così come la futura gestione. «Una proposta che apre le porte agli investimenti da parte dei privati anche per quanto riguarda gli impianti sportivi», aggiunge Conti.

Il capitolo calcio

L’anno prossimo dovrebbe essere quello della svolta. «Nel 2025 vogliamo dedicarci al calcio», ammette l’esponente della Giunta. «Abbiamo dato risposte alla pallavolo con le palestre scolastiche, al basket - anche in carrozzina - alla ginnastica ritmica e al calcetto con la riapertura del Palazzetto di via Beethoven, e una volta che riusciremo a completare i lavori anche nella palestra di via Monsignor Angioni avremo un doppio polo sportivo in città. A quel punto ci concentreremo sul calcio, che tornerà a Is Arenas».

La rinascita dello stadio resta comunque appesa all’infinito contenzioso con il Cagliari calcio. La sentenza definitiva era attesa a marzo, poi slittata a settembre, e per ultimo a febbraio 2025. «Abbiamo perso un ulteriore anno», sottolinea Conti, «nonostante la nostra disponibilità per una conciliazione bonaria basata sulla ripartizione dei costi di ristrutturazione necessari per rimettere in sicurezza campo e pista d’atletica, ma ormai non riceviamo più risposte». Ora si attende il sì della Regione al finanziamento di 1 milione richiesto proprio per campo e pista d’atletica di Is Arenas.

