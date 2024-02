Is Arenas, striscione di protesta «Ora basta, dateci uno stadio» 

È comparso all’improvviso, all’alba di domenica. Un lungo striscione in quelle che un tempo erano le gradinate dello stadio di Is Arenas, chiuso da anni e abbandonato a se stesso.Nella scritta una firma “Ultrà Quartu” e un dissenso che ormai è quello di tutta la città: «Dateci uno stadio».

Perché è passato troppo tempo, le soluzioni non sono arrivate e il progetto di recupero dell’impianto è fermo al palo. Tutto in attesa della decisione del giudice in merito al contenzioso tra il Cagliari calcio e il Comune. Questo perché lo scorso anno erano falliti i tentativi di conciliazione. Così da allora i tifosi, i quartesi, ma soprattutto le società sportive aspettano che la questione si sblocchi.

Lo aspetta soprattutto la Tespiense, la società di atletica che vanta tra le sue fila la campionessa Dalia Kaddari, che per fare spazio al Cagliari calcio e al suo impianto, aveva dovuto rinunciare alla sua pista di atletica, poi, terminata l’avventura della squadra in città, riportata alla luce in condizioni critiche e ormai inutilizzabile. Così come il manto erboso che sembra un campo di patate.In attesa del pronunciamento del giudice per la rinascita del polo sportivo dell’area che interessa Is Arenas e Sa Cora, il Comune aveva già ottenuto due finanziamenti da 1.6 milioni e da 700mila euro, nell’ambito dei fondi Pnrr il primo e fondi regionali il secondo, per interventi che prevedono, tra le altre cose anche la costruzione di nuovi spogliatoi e la nascita di un campo da baseball.

RIPRODUZIONE RISERVATA