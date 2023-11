Is Arenas, sì al progetto di rinascita 

Il progetto c’è, le risorse per il primo step di lavori pure. In attesa della sentenza sul contenzioso con il Cagliari calcio - si spera definitiva - a marzo dell’anno prossimo.

Nel frattempo il Comune prosegue l’iter per la rinascita di Is Arenas, partendo dal piano da 1 milione e 600mila euro concentrato su tribune, spogliatoi e casa del custode. «Contiamo di avere un ulteriore finanziamento dalla Regione per rifare anche campo e pista di atletica, poi saranno i giudici a decidere chi e quanto dovrà pagare», le parole dell’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Il progetto

L’ultimo via libera è arrivato ieri dalla Giunta comunale. Sullo sfondo c’è il piano da 9 milioni e 200mila euro che comprende tutta la zona di Is Arenas, compresa la fascia a ridosso di Molentargius che sarà riqualificata in chiave ambientale, oltre che sportiva. Per ora c’è l’ok al progetto del primo lotto: si va dalla messa in sicurezza della vecchia tribuna alla realizzazione di una nuova al coperto, con tanto di impianto fotovoltaico, verranno sistemati gli spogliatoi, i servizi igienici per il pubblico e la casa del custode. Così come gli impianti collegati al campo da calcio a 11. «Contiamo di iniziare e terminare tutti i lavori del primo lotto entro il 2024», assicura l’assessore Conti. «L’auspicio è poi quello di intercettare i fondi regionali, che unitamente alle opportunità del Pnrr ci consentiranno nell’annualità successiva di completare l’intero compendio». Il riferimento è al tesoretto di 50 milioni annunciato dalla Regione per gli impianti sportivi. «Siamo convinti che come terza città della Sardegna ci siano i presupposti per avere una parte del finanziamento», ribadisce l’esponente della Giunta comunale.

Polo sportivo

L’obiettivo è avere il polo sportivo di Is Arenas pronto fra due anni. «Stiamo lavorando per chiudere tutto il progetto entro il 2025, compreso anche il grande campo da calcio e la pista circostante per i quali sin da subito partirà la progettazione esecutiva», dice Conti. Non solo sport, il piano generale comprende anche spazi destinati a esposizioni, mercatini temporanei, giochi per i più piccoli, percorsi verdi dedicati all’attività all’aperto, e un punto ristoro con piazza. Un boulevard largo 9 metri - incastonato fra via S’Arrulloni, via Beethoven e l’oasi naturalistica di Molentargius - con percorsi pedonali e ciclabili immersi nel verde. «Il progetto nel suo complesso rappresenta un mix integrato fra servizi dedicati allo sport, al tempo libero e all’ambiente, con un’area cuscinetto di verde attrezzato che guarderà al parco del Molentargius», conclude Conti.

La causa

Sul via ai lavori pende però l’incognita legata al contenzioso con il Cagliari calcio.

Dopo anni di battaglia legale, trattative bonarie poi saltate, l’ultima parola spetta ai giudici che dovranno esprimersi a marzo del 2024 in occasione della prossima udienza fissata in Tribunale.

