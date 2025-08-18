Is Arenas, sgomberata la casa del custode occupata da una famiglia 

Anche l’ex casa del custode del polo sportivo di Is Arenas finalmente è stata liberata. Ieri mattina la famiglia che la occupava da anni ha lasciato la struttura comunale di via S’Arrulloni, a una settimana dallo sgombero degli spogliatoi dove una coppia con sei bimbi al seguito si era stabilizzata. Un lavoro di squadra dei Servizi sociali con la Polizia locale che ha consentito di risolvere il problema senza tensioni.

Giusto il tempo di una mini bonifica post occupazione, poi i cantieri di riqualificazione a Is Arenas - presumibilmente dopo la pausa estiva - potranno davvero iniziare. Almeno per quanto riguarda il progetto esecutivo concentrato su tribuna, servizi igienici, spogliatoi e casa del custode: un intervento studiato dall’assessorato ai Lavori pubblici e finanziato con fondi del Pnrr, 1 milione e 600mila, più mezzo milione messo dal Comune.. Un ulteriore passo verso l’attesa riqualificazione dell’ex stadio quartese, con il peso dei contenziosi ormai alle spalle, compresa la battaglia legale col Cagliari calcio chiusa pochi mesi fa. E proprio nelle prossime settimane è atteso il via libera al progetto per rifare campo e pista d’atletica, con 1 milione finanziato dalla Regione.

