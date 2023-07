Is Arenas, rischi alti senza bagnini  

La bandiera rossa continua a sventolare. Ma in quei sei chilometri di costa il servizio di salvamento non è ancora partito e infiamma la polemica dopo l’ennesima tragedia a Is Arenas, dove domenica sera ha perso la vita l’archeologo Carlo Lugliè. E ieri pomeriggio il mondo della cultura si è fermato per dare l’ultimo saluto al professore di preistoria e protostoria dell’Università di Cagliari.

I rischi

Il litorale di Is Arenas si conferma uno dei più pericolosi. «Le condizioni meteo domenica scorsa erano proibitive – ha osservato il comandante della capitaneria di porto di Oristano, Federico Pucci – quel mare poi, quando soffia il maestrale, è ancora più insidioso anche a causa delle particolari correnti». Di fatto sulla costa di Narbolia (a parte la zona degli stabilimenti privati), ma in quasi tutto l’Oristanese ad eccezione di Torregrande e Bosa mancano ancora i bagnini. «Questo è certamente un problema – ha aggiunto – l’organizzazione del servizio è in capo alle amministrazioni comunali e noi già diverse volte abbiamo sollecitato i sindaci per l’attivazione del salvamento. La stagione estiva inizia a giugno, bisogna fare di tutto per la prevenzione». Le amministrazioni hanno anche l’obbligo di sistemare cartelli che segnalino eventuali pericoli e l'assenza del servizio di salvamento (a Is Arenas sono presenti). «Noi proseguiamo con le verifiche su tutta la costa – ha sottolineato il comandante – di certo nei tratti più pericolosi ben vengano servizi di salvamento potenziati con maggiori mezzi. Poi valgono sempre il buon senso e la prudenza dei bagnanti». L’incidente di domenica è stata una disgrazia che ha lasciato tutti senza parole, Carlo Lugliè era un grande amante del mare, conosceva benissimo quella costa dove è cresciuto e trascorreva le sue estati.

L’addio

Grande commozione nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, gremita come non mai per dare l’ultimo abbraccio al professore. Amici, colleghi e tantissimi studenti ieri si sono stretti al figlio, alla compagna e ai familiari. «La Sardegna perde un grande insegnante, uno studioso, un ricercatore e un amico – ha detto dall’altare don Tonino Zedda – ma in cielo brilla una nuova stella. Caro Carlo, tu non finirai nella cenere e nella polvere. Il tuo spirito rimarrà sempre con noi, nei nostri ricordi e nei nostri cuori. E resteranno la tua scienza e il tuo insegnamento». Il sacerdote ha raccontato della sua personale amicizia con Carlo Luglié che, da studente modello del De Castro, era diventato poi un docente di quel liceo fino alla cattedra all’Università di Cagliari.

