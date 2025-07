Is Arenas ostaggio degli abusivi 

Progetto esecutivo pronto, le risorse - poco più di 2 milioni tra fondi europei e comunali - ci sono da tempo, e anche lo scoglio dei contenziosi è stato superato pochi mesi fa. Ma ora a bloccare la rinascita di Is Arenas, ormai pronta al via, c’è un altro ostacolo: due famiglie - con sei bimbi al seguito - che occupano l’ex casa del custode e gli spogliatoi di via S’Arrulloni, davanti allo stadio un tempo casa dei rossoblù, entrambi al centro del piano di riqualificazione ambientale finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Procederemo con la consegna parziale dei lavori, in attesa che venga risolto il problema», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «ma è chiaro che le strutture occupate vanno liberate il prima possibile».

Il progetto esecutivo

Il sì al progetto esecutivo è di pochi giorni fa in Giunta. Si va dalla sistemazione delle tribune in stato di abbandono da anni, dei bagni a servizio del pubblico negli spalti, così come verranno ristrutturati gli spogliatoi e quella che un tempo era la casa del custode: 1 milione e 600mila euro sono arrivati dal Pnrr, mezzo milione lo ha investito il Comune. «Il progetto è stato approvato e verificato», sottolinea l’assessore Conti, «siamo praticamente pronti a consegnare all’impresa le opere da realizzare. Tutto questo dopo una serie di problemi che abbiamo risolto: il contenzioso con la ditta Andreoni chiuso, stessa cosa per quanto riguarda la battaglia legale con il Cagliari calcio che è terminata con un accordo proprio pochi mesi fa», ricorda.

Immobili occupati

Ora si presenta l’ennesimo ostacolo: la presenza di due famiglie - una che vive nell’ex casa del custode da anni e l’altra che ha occupato di recente gli spogliatoi all’interno del polo sportivo di via S’Arrulloni - che di fatto blocca i lavori pronti al via. «Da qui non me ne vado», urla dall’altra parte del cancello uno degli occupanti scortato da due cani, un cinquantenne già seguito dai Servizi sociali del Comune e beneficiario di assegno di inclusione. «Abito qui da cinque anni con moglie e due figli, abbiamo trovato una casa in affitto ma prima di dicembre non possiamo entrarci, sino ad allora staremo qui», ribadisce consapevole che si tratta di un’occupazione abusiva. «Lo so, ma non ci sono case popolari e non possiamo stare per strada».

Dopo una richiesta di memorie e documentazione inviata dal Comune, nei prossimi giorni verrà notificata l’ordinanza di sgombero che darà un periodo di tempo agli abusivi per trovare una sistemazione alternativa, con la garanzia dei Servizi sociali di un supporto a tutela dei minori coinvolti: «Abbiamo offerto tutte le soluzioni possibili alle famiglie che vivono nelle due strutture di Is Arenas di proprietà del Comune, ovviamente non una casa perché non ci sono alloggi comunali disponibili», spiegano dall’assessorato di via Cilea, «ma un aiuto economico come caparra per trovare una casa in affitto».

