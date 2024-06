Is Arenas, mare ad alto rischio 

Inviata

Cuglieri. P rima giornata estiva con fortissimo maestrale e la costa di Is Arenas diventa un inferno: il mare, fra onde e correnti, ieri ha tradito un turista tedesco in vacanza con la famiglia. L’ennesima tragedia conferma l’estrema pericolosità di quel tratto di litorale, segnato da tantissime croci (un anno fa tre persone persero la vita).

Il dramma

Nella immensa spiaggia dorata ieri pomeriggio c’erano pochi ombrelloni e qualche bagnante irriducibile che si godeva il sole nonostante il fortissimo vento. Poi improvvisamente intorno alle 13 è scattato l’allarme. È stata la moglie del turista 62enne, in spiaggia insieme ai due figli, a chiedere aiuto al bagnino del camping Bella Sardinia: il marito era sparito fra le onde. L’uomo era entrato in acqua nel tratto più vicino a Torre del Pozzo (a diverse centinaia di metri dal lido del campeggio), poche bracciate e poi si è trovato in difficoltà in quel mare proibitivo. Salvagente e corda, l’assistente si è tuffato ma la corrente era fortissima tanto che ha dovuto faticare prima di riuscire a raggiungere l’uomo e portarlo a riva. Le condizioni sono sembrate da subito disperate, un malore (sopraggiunto mentre era già in balia delle onde) sarebbe stato fatale e per Rainer Sixt sono stati inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli uomini della capitaneria di porto di Oristano e i carabinieri di Cuglieri e Ghilarza.

I pericoli

La tragedia di ieri pomeriggio è l’ennesima conferma di come Is Arenas sia una spiaggia ad altissimo rischio. «Purtroppo però ancora troppe persone non comprendono il pericolo – commenta Mario Cassitta, il bagnino del camping che ieri ha sfidato il mare per cercare di salvare il turista – Nel nostro lido c’è la bandiera rossa, io ho passato la mattinata a fischiare spiegando che il mare era molto agitato per fare il bagno. Molti però si sono spostati lontano dalla nostra area». Tra loro anche la famigliola tedesca. «Io ovviamente intervengo anche nei tratti di spiaggia libera – aggiunge – ma diventa veramente complicato, spesso devo correre per centinaia di metri per raggiungere chi è in difficoltà». Oltre sette chilometri di costa dove ieri c’era soltanto il bagnino dello stabilimento del campeggio. Nonostante tutti i vertici in prefettura, il servizio di salvamento in quasi tutta la costa oristanese è ancora sulla carta. «Noi sollecitiamo sempre le amministrazioni per l’attivazione del servizio, la stagione balneare inizia a giugno e la prevenzione è fondamentale – sostene il comandante della capitaneria di porto di Oristano, Federico Pucci – questo mare poi, quando soffia il maestrale, è ancora più insidioso anche a causa delle particolari correnti».

