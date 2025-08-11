Is Arenas, lavori al via dopo l’estate 

Alla fine è stato trovato un accordo per evitare lo sgombero forzato nel polo sportivo di Is Arenas. Ieri mattina il lavoro di squadra dei Servizi sociali con la Polizia locale ha consentito di risolvere il problema senza tensioni, dopo una trattativa iniziata nei giorni scorsi fra le due famiglie - che abitavano senza titolo nelle due strutture dell’impianto sportivo comunale, con tanto di bambini al seguito - e le assistenti sociali dell’assessorato di via Cilea.

Cantieri bloccati

Un problema - quello delle occupazioni abusive a Is Arenas - che rischiava di bloccare l’inizio dei lavori dopo l’ultimo via libera al progetto di riqualificazione delle tribune, degli spogliatoi e dell’ex casa del custode davanti al campo che un tempo ospitò anche il Cagliari, un intervento studiato dall’assessorato ai Lavori pubblici e finanziato con fondi del Pnrr, 1 milione e 600 mila, più mezzo milione messo dal Comune. Nelle scorse settimane erano state firmate - dal settore Sport del Municipio - le ordinanze di sgombero fissando all’11 agosto la scadenza data alle due famiglie per liberare gli immobili dell’impianto sportivo comunale.

La soluzione

Ieri mattina il sopralluogo dei Servizi sociali con due vigili urbani, alla fine senza scontri. «Abbiamo da subito proposto loro delle soluzioni abitative che hanno accettato, e all’insegna della collaborazione è stato risolto il problema», spiegano dall’assessorato comunale. Un contributo economico abitativo in un caso, nell’altro un alloggio ponte - e l’ipotesi all’ultimo di una sistemazione momentanea da familiari - in attesa del trasferimento definitivo di una casa in affitto che marito e moglie hanno trovato in autonomia.

Ostacolo occupazioni superato quindi. Gli spogliatoi di via S’Arrulloni sono già liberi da sabato, la coppia con sei figli al seguito ha lasciato lo stabile trasformato in casa da alcuni mesi e accettato un aiuto abitativo dei Servizi sociali del Comune. Mentre l’altra famiglia - che occupa abusivamente l’ex casa del custode da cinque anni - ha chiesto qualche giorno di tempo e traslocherà entro lunedì prossimo.

Lavori dopo l’estate

Giusto il tempo di una mini bonifica, poi i cantieri di riqualificazione a Is Arenas - presumibilmente dopo la pausa estiva - potranno davvero iniziare. Almeno per quanto riguarda il progetto esecutivo concentrato su tribuna, servizi igienici, spogliatoi e casa del custode. Un ulteriore passo verso l’attesa riqualificazione dello stadio, con il peso dei contenziosi ormai alle spalle: prima quello con la ditta Andreoni, poi la battaglia legale col Cagliari calcio chiusa pochi mesi fa. E proprio nelle prossime settimane è atteso il via libera al progetto per rifare campo e pista d’atletica, con 1 milione finanziato dalla Regione.

