Is Arenas, l’agonia di un sogno infranto 

I rapporti erano stati burrascosi fin dall’inizio. L’avventura a Is Arenas del Cagliari calcio che aveva realizzato uno stadio da 16.500 posti, era durata circa sei mesi. Solo in tre gare si era avuto il pubblico delle grandi occasioni, negli altri sei incontri invece per mancanza dell’ok da parte del prefetto, si era giocato o a porte chiuse, o a capienza ridotta.

La novità è di questi giorni: dopo mesi di tentativo di dialogo tra i legali è saltato l’accordo tra le parti (Comune e Cagliari). Tutto alle ortiche per il no della società rossoblù alla proposta di transazione avviata dall’amministrazione e adesso sarà il giudice, il prossimo 9 marzo, a decidere.

L’ultimo calcio ad un pallone è di 10 anni fa. Era marzo del 2013 e la partita era Cagliari-Fiorentina, giocata a porte chiuse. Il fischio dell’arbitro segnava la brevissima avventura del Cagliari Calcio e della seria A allo stadio di Is Arenas e l’inizio della fine dell’impianto quartese, da allora abbandonato a sé stesso con unici frequentatori, cornacchie, gabbiani e topi che scorrazzano in quello che era un campo in erba e che adesso sembra un campo di patate.

Da allora ci sono stati un’inchiesta giudiziaria e un contenzioso tra Comune e Cagliari calcio che di fatto ha bloccato e continua a bloccare il recupero dello stadio e i progetti di rilancio che vorrebbe attuare l’attuale amministrazione.

L’accordo saltato

L’addio dei rossoblù

Così nel 2013, sfinito da tutte queste vicende, il Cagliari si era arreso, aveva smontato le tribune e detto addio all’esperienza quartese. Lo aveva fatto con un comunicato al vetriolo denunciando «il clima di ostilità che si era creato». Da qui, l’annuncio di avere interrotto, «ogni forma di collaborazione con i tecnici del Comune di Quartu e di avere provveduto allo smontaggio delle tribune». Andato via il club era rimasto solo il disastro. Una pista di atletica completamente distrutta e un campo che ormai non esisteva più. Da qui il contenzioso con la richiesta del Comune di restituire l’impianto così come gli era stato concesso, come da accordi.

L’abbandono

Sta di fatto che sono passati dieci anni e in quello stadio per gli atleti quartesi non c’è mai più stato posto: Il Sant'Elena, che in quell’impianto negli anni d'oro aveva disputato anche il campionato di serie C2, è stato costretto a migrare verso altri lidi senza mai più fare ritorno in città e la stessa sorte è toccata anche al Quartu 2000. La società di atletica della Tespiense, che conta tra le sue fila la campionessa Dalia Kaddari, da tempo disputa gare e allenamenti a Cagliari dopo lo sfratto da quell'impianto la cui pista era un vanto e che invece, dopo essere stata coperta dalle tribune del nuovo stadio, era riemersa inutilizzabile e derelitta.

La storia

Il campo di Is Arenas era stato realizzato nel 1980. All'inizio la recinzione era rimovibile, poi col tempo era stata costruita la tribuna. Inizialmente con i tubi Innocenti, poi in cemento. Il manto di gioco era in erba. Ma negli ultimi anni quella che doveva essere una cittadella sportiva all'avanguardia, vanto per tutto il circondario, è diventata un fantasma in cui non si sentono le grida di esultanza dei tifosi dopo un gol ma soltanto il gracchiare delle cornacchie. Tutto intorno c'è un mare di spazzatura: discariche ovunque a due passi dal Molentargius, che ogni estate diventano micce pronte a prendere fuoco.

Eppure adesso il progetto c’è. Il Comune vuole restituire l’impianto alla città. La palla, passa al giudice che dovrà finalmente dirimere la matassa di questo contenzioso che sembra non finire mai.

