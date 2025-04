Is Arenas, il resort è ancora chiuso 

Inviata

Narbolia. Una pineta verde che si tuffa nel blu del mare. All’interno del complesso di Is Arenas un resort a cinque stelle che, quanto meno per la prossima stagione estiva, non riaprirà. Non c’è il tempo. Eppure le premesse c’erano tutte, dopo la vendita della parte ricettiva a una grossa società finanziaria lombarda, la Reinvest che, a sua volta l’ha data in gestione a una società internazionale del settore. «La Merriot, esattamente, una grossa società specializzata nel settore alberghiero» dice il sindaco di Narbolia Gian Giuseppe Vargiu. «Ma finora, dopo un incontro informale di qualche mese fa, non si sono fatti sentire. Si era parlato di un altro confronto qui in Comune prima di Pasqua, vediamo se succede qualcosa, anche se ormai ci siamo».

La cessione

Lo scorso dicembre il presidente dell’Is Arenas & golf and country club aveva annunciato l’importante novità sul futuro dello sviluppo alberghiero del resort. «Attualmente sono 650 posti letto all’interno del resort» aveva spiegato Piero Maria Pellò, 90 anni, da 50 a Is Arenas, «l’ambizione è quella di raggiungere presto i 1.500». I presupposti ci sono tutti, anche perché ora la parte alberghiera è in mano alla grossa finanziaria che ha l’intenzione di far decollare ancora una volta questo resort, immerso nella pineta, con un favoloso impianto da golf. L’idea di farlo nascere fu di Pellò che frequenta questa zona dal 1956. «Successivamente gli architetti Robert Von Hagge, Smeleck and Baril progettarono l’impianto da golf, oggi può contare 18 buche par 72» ha continuato Pellò, «Che in tutti questi decenni rappresenta un punto di attrazione per i tanti appassionati di questo sport all’aria aperta. Ecco perché il resort è una parte indispensabile per accogliere anche loro. Ma anche per l’intera provincia che gioverebbe di numerosi posti letto in una zona di interesse naturalistico. Anche sotto questo aspetto abbiamo sempre curato il verde di questa splendida pineta che vanta anche numerose piante di ginepro». L’ingegner Pellò resta il proprietario con la figlia Silvia dell’impianto golfistico e della foresteria, che conta una quarantina di posti. Una struttura che è sempre rimasta operativa dal punto di vista agonistico.

Il rilancio

Ora con la nuova proprietà anche la comunità di Narbolia spera in un rilancio turistico, dopo la chiusura del resort. «C’è tutta una parte ricettiva non terminata» va avanti il sindaco, «ora si tratta di capire come la Merriot intende andare avanti. Certo è che ci sono passaggi da rispettare e alle porte di Pasqua ormai non credo che si faccia in tempo a partire per la stagione estiva. Mi riferisco all’accordo di programma, oggi scaduto, che dovrà avere un nuovo via libera dal Comune e soprattutto dalla Regione. Un passaggio indispensabile, è una zona protetta e vanno rispettati tutti i paletti».

RIPRODUZIONE RISERVATA