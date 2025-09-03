Is Arenas, finalmente parte il cantiere 

La svolta finalmente è arrivata. Dopo oltre un decennio - trascorso fra contenziosi, occupazioni abusive, abbandono e degrado - parte ufficialmente la rinascita dello stadio Is Arenas, attesa dai quartesi e in particolare dalle società sportive che in questi anni sono state costrette ad emigrare verso altri campi nei comuni vicini. Primo step il restyling di tribune, spogliatoi e casa del custode, con 2 milioni e 100mila euro, poi spazio alla riqualificazione del campo di calcio un tempo casa dei rossoblù e della pista d’atletica finanziata dalla Regione - che ha garantito 1 milione - e dal Comune con altri 300mila.

Consegna del cantiere

Ieri mattina la consegna dei lavori e il sopralluogo con progettisti e impresa locale che si occuperà dei cantieri. Si parte dal risanamento delle tribune, per poi intervenire negli spogliatoi e nell’ex casa del custode di via S’Arrulloni occupati da tempo da due famiglie e liberati di recente con il supporto dei Servizi sociali. Un milione e 600mila euro sono fondi europei, l'altro mezzo milione lo ha stanziato il Comune. «I lavori in questo primo lotto dureranno 180 giorni», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «nei tempi con le scadenze previste dal Pnrr. Si inizia dalla tribuna, che sarà completamente ristrutturata con bagni e servizi per il pubblico», spiega, «saranno rifatti anche gli spogliatoi, mentre la casa del custode verrà in parte adibita a punto di pronto soccorso».

Un primo passo verso la rinascita del polo sportivo di Is Arenas fermo dopo l’ultima partita ospitata nello stadio, Cagliari-Fiorentina giocata a porte chiuse e finita 2 a 1, seguita dall’addio dei rossoblù che ha sancito la fine della collaborazione con il Comune iniziata nel 2012. Da allora solo la desolazione a due passi dallo stagno di Molentargius e dal Poetto. «La riqualificazione dello stadio», prosegue l’assessore, «è stata da subito un obiettivo prioritario in considerazione dell’importanza da sempre rivestita dall’impianto dal punto di vista sportivo ma anche a livello sociale, con tanti ragazzi che ritroveranno uno spazio dove crescere e socializzare».

Nuovo campo

Prossimo step il restyling del campo da calcio e della pista d’atletica. «Un primo progetto è stato già approvato in Giunta, entro fine anno faremo l’appalto», assicura l’assessore Conti. Poi partiranno i lavori che il Comune conta di completare entro la prima metà del 2026. «L’obiettivo è poter assegnare l’impianto a più squadre, e ospitare manifestazioni di atletica di livello internazionale», conclude Conti.

RIPRODUZIONE RISERVATA