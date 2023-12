Is Arenas, devastazione senza fine 

Non è passato tanto tempo dall’ultimo raid a Is Arenas. Poco più di un mese fa i vandali avevano distrutto i parapetti delle gradinate, rubato attrezzatura varia e divelto una recinzione. Nei giorni scorsi sono tornati, accanendosi soprattutto contro il pallone-palestra Valery Melis: altri due squarci sono stati inflitti alla struttura e un altro, il più grave, ha completamente aperto la copertura laterale, ora a rischio di nuove incursioni e alla mercé delle intemperie.

L’amara sorpresa

I primi danni risalgono alle giornate di forte maestrale che aveva lacerato la copertura nella parte più alta. Poi qualcuno ha distrutto tutto,aprendo uno spazio enorme in uno dei lati della struttura. Non solo: i balordi hanno anche cercato di scassinare la porta di ingresso.Ad accorgersi dell’ingente danno, ieri mattina, è stato il presidente della Tespiense, Mario Cappai. «Purtroppo la cittadella sportiva è sempre più terra di nessuno», dice amareggiato, «speriamo che si possa risolvere quanto prima la questione dello stadio e possano iniziare i lavori, perché mette davvero tristezza vedere questa devastazione». Il pallone Valery Melis non se la passa molto bene. Di recente è stato rifatto l’ingresso ma non è mai stato riparato il primo squarcio che c’è da un paio d’anni e all’interno la pavimentazione è in condizioni critiche.

Le gradinate

I vandali non se la sono presa solo con il pallone. Il loro bersaglio preferito sono sempre le gradinate: dopo avere danneggiato i parapetti, facendo cadere calcinacci e mattoni, adesso hanno divelto una balaustra sistemata pericolosamente in bilico nelle scale laterali con il rischio di cadere da un momento all’altro. Divelti e aperti tutti i cancelli che si affacciano dalla parte del Molentargius. Qualche giorno fa una ragazzina è salita persino su una delle torri faro. «Più volte hanno preso la nostra attrezzatura e l’hanno gettata in giro», aggiunge Cappai, «e ultimamente hanno rubato il compressore per gonfiare i palloni».

Il futuro

Ormai si attende solo la riqualificazione dello stadio e di tutta l’area attorno annunciata dal Comune. Prima però c’è da risolvere l’annosa questione del contenzioso con il Cagliari Calcio per mettere definitivamente fine a una vicenda che si trascina da tempo creando enormi disagi agli atleti da tempo costretti a migrare altrove. E si attende anche la riapertura del palazzetto dello sport di via Beethoven: i lavori sono finiti ma c’è da concludere l’iter, prima che la struttura nei prossimi mesi possa riaprire le porte. Nel frattempo le società di pallavolo, basket disabili, ritmica e calcio a 5 stanno disputando partite ed allenamenti in altri impianti.

