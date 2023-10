Is Arenas, degrado senza una fine 

«Abito qui di fronte da sempre. Quello stadio l’ho visto nascere. Poi di punto in bianco hanno smantellato tutto e cos’è rimasto? Solo degrado e devastazione. Hanno rovinato tutto e dopo anni e anni noi siamo ancora qui, senza uno stadio, senza una squadra, senza niente».

Francesco Piras 81 anni vissuti in questo quartiere, Is Arenas, allarga le braccia e sospira, «cosa vuole che dica. Certo che sarebbe bello rivedere qui il tifo, le famiglie, ma ormai non spero più niente».

Deserto e degrado

Nella cittadella sportiva di Is Arenas passano gli anni e la situazione non cambia. In attesa che si risolva la questione del contenzioso con il Cagliari calcio, lo stadio e tutta l’area attorno è in balia di vandali e balordi che continuano a distruggere. La buona notizia sono i lavori in dirittura di arrivo del palazzetto dello sport in via Beethoven ma i problemi da risolvere sono ancora tanti. «Avevano detto che dovevano risistemare tutto, fare un bel campo, ma quando?> si domanda Luigi Patteri, 78 anni, seduto su una panchina di fronte a quel che resta dello stadio, «sa come dice quella canzone “passano gli anni e otto son lunghi”. Altro che otto in questa storia che sembra non finire mai». Di fianco a lui Roberto Frau, 65 anni, aggiunge: «Non è certo una novità che non abbiamo un campo dove far giocare le squadre, infatti il Sant’Elena non è nemmeno più Sant’Elena Quartu. Io me lo ricordo quando si andava a vedere le partite e l’unica cosa da lamentarci era la corrente fredda delle gradinate di Is Arenas».

Regno dei vandali

Quelle gradinate che restano testimoni muti di un continuo assedio. Arrivano ogni sera i teppisti: salgono in alto e con i bastoni distruggono i parapetti in cemento. Calcinacci e mattoni sono ovunque. Di recente hanno portato via alcune sedie dagli spogliatoi della Tespiense e le hanno raggruppate sotto le tribune dove si riuniscono a far baldoria.

«Ci hanno rubato tantissima attrezzatura», rivela il presidente della Tespiense atletica Mario Cappai, «è un via vai continuo». Tempo fa hanno squarciato anche il pallone-palestra che resta così in balia delle intemperie. La pioggia ha anche allagato la pavimentazione già malridotta di per sé e in attesa di interventi. «Il recupero del palazzetto è molto importante, chiederemo di poterlo utilizzare con la pallavolo» aggiunge Cappai, «ma se non recuperano la pista di atletica dovremmo continuare ad andare a Cagliari. Chissà quando questa situazione si sbloccherà siamo nelle mani del giudice. Poi dovranno essere fatti i lavori».

I vandali hanno rotto anche tutte le serrature dei cancelli, hanno spaccato la rete dalla parte di via S’Arrulloni e hanno gettato spazzatura ovunque. E in attesa degli atleti in questo stadio fantasma gracchiano solo le cornacchie .

