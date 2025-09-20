Is Arenas, contabile condannato dalla Corte dei Conti 

Dovrà risarcire l’amministrazione penitenziaria per dei presunti danni causati allo spaccio della colonia penale di Is Arenas, ad Arbus. L’agente contabile Alessandro Pili, di Fluminimaggiore, è stato condannato dalla Corte dei Conti di Cagliari a pagare al Ministero della Giustizia poco meno di 10mila euro (9.863,30 euro) per presunti danni legati alla gestione del luogo di incontro e ristoro del personale dell’amministrazione penitenziaria dove era prevista anche la somministrazione di bevande e alimenti. Difeso dagli avvocati Matteo Brizzi e Giuseppe Romeo, l’agente è stato incolpato di un danno erariale di 23.855,73 euro, pari alla somma tra il valore della perdita patrimoniale (9.863,30 euro) , oltre al valore delle merci avariate pari a euro 7.852,66 e l'ammanco di cassa di euro 6.139,77 in relazione alla gestione contabile dello spaccio della casa di reclusionedal 1° marzo 2014 al 19 maggio 2017. L'agente si è difeso sostenendo che il carcere gli avesse chiesto di mantenere sempre pieno il bancone della tavola calda aperta presso la struttura ricettiva di Is Arenas, al fine di indurre gli ospiti del Villaggio Luigi Daga (altra struttura dell’ente di assistenza) a consumare le pietanze preparate all’interno della struttura. Da qui le spese maggiorate.

All’agente sono state contestati errori di contabilità e di gestione che hanno causato il danno, ma in misura minore rispetto a quanto contestato dalla procura regionale della Corte dei Conti. Da qui la sentenza il collegio presieduto dal giudice Donata Cabras che ha ridimensionato il danno da risarcire all'amministrazione penitenziaria. ( f. pi. )

RIPRODUZIONE RISERVATA