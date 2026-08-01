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Lo stadio.
02 agosto 2026 alle 00:51

Is Arenas, completata la nuova tribuna 

Conti: «All’interno ci sarà una palestra». A settembre i lavori nel campo 

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L’attesa rinascita inizia a prendere forma a Is Arenas, lo stadio abbandonato da anni. Lì dove lo sport, calcio e atletica in primis, dovrebbero - imprevisti permettendo - tornare il prossimo anno. «Ma utilizzeremo anche il sotto tribuna per realizzare una palestra lineare con vista su Molentargius e altri servizi legati allo sport», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Il primo step

Il lotto finanziato col Pnrr è stato completato il mese scorso, come da cronoprogramma: tribuna, ma anche spogliatoi e casa del custode per anni occupati abusivamente da famiglie senza una dimora fissa “sfrattate” un anno fa proprio per consentire il via ai cantieri. Un primo step costato oltre 2 milioni: 1 milione e 600mila euro con fondi europei e 500mila stanziati dal Comune. «Collaudo fatto tre settimane fa», dice Conti, «i bagni per il pubblico sono finiti, così come la casa del custode, ridotta per consentire anche la realizzazione dei servizi collaterali, e gli spogliatoi degli atleti adeguati alle nuove normative». E poi ci sono le nuove tribune, bianche e verdi. «Una struttura moderna che consente di sfruttare anche gli spazi nel retro: oltre ai bagni, abbiamo intenzione di ricavare locali dedicati a servizi sportivi, e nel primo piano una palestra panoramica. Is Arenas deve diventare un polo dello sport sempre aperto».

Il campo

A settembre il via al secondo lotto: pista di atletica leggera e campo da calcio - in erba naturale - da realizzare col contributo regionale e il cofinanziamento del Comune, quasi 1 milione in totale. Entrambi al centro del contenzioso che ha bloccato tutto per oltre dieci anni. Una guerra legale fra Comune e Cagliari calcio - innescata dopo l’addio del club rossoblù allo stadio di Is Arenas - conclusa con l’accordo siglato ad aprile dello scorso anno: pace fatta, e un risarcimento di 350mila euro - a carico della società di calcio - che l’amministrazione quartese sta incassando a rate.

Il campo di Flumini

Il 2027 dovrebbe essere l’anno del ritorno del calcio anche a Flumini, atteso da anni dagli sportivi della frazione. Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori previsti nel progetto approvato dal Comune, finanziato dalla Regione con 870mila euro: si va dalla manutenzione del campo di calcio a 11, alla ristrutturazione di bagni e spogliatoi, sino alla realizzazione di due nuove tribune per duecento spettatori circa. Si punta anche sull’efficientamento energetico, con una nuova illuminazione e un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, e sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

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