Is Arenas, c’è l’accordo col Cagliari 

Sul tavolo 350mila euro per chiudere il contenzioso che si trascina da dieci anni. Sembra ormai alle battute finali la battaglia legale fra Comune e Cagliari calcio su Is Arenas, al centro di ricorsi, contestazioni e richieste di risarcimento danni incrociate sullo stadio quartese un tempo casa dei rossoblù. Dopo diversi tentativi puntualmente falliti, stavolta c’è una bozza di transazione - proposta dalla società di calcio e approvata dall’esecutivo di via Porcu - che dovrebbe mettere la parola fine alla guerra iniziata nel 2015.

La causa

Sono passati dodici anni dall’ultima partita a Is Arenas, Cagliari-Fiorentina giocata a porte chiuse e finita 2 a 1, seguita dall’addio dei rossoblù che ha sancito la fine della collaborazione con il Comune iniziata nel 2012. Concessione per l’uso dell’impianto stracciata, con tanto di ricorsi al tribunale civile e al Tar: da una parte il Cagliari calcio che da anni chiede un risarcimento di oltre 12 milioni per i danni subiti, dall’altra la contro richiesta dell’amministrazione di Quartu di 700mila euro per il danneggiamento di pista d’atletica e campo di calcio.Dopo anni di guerra legale, ora c’è la svolta per l’impianto sportivo di Quartu diventato da tempo un monumento al degrado.

L’accordo

La società di calcio è pronta a versare - in 24 rate mensili - 350mila euro di risarcimento alle casse del Municipio, oltre a riconoscere «il diritto di proprietà al Comune di Quartu, senza alcun onere economico, delle opere di miglioramento eseguite nell’impianto». Mentre l’amministrazione quartese «rinuncia a qualunque altra pretesa in ordine al risarcimento dei danni per il mancato godimento dell’impianto e per il pregiudizio d’immagine subìto, nonché ad ogni altra ragione anche di danno derivante dal provvedimento di decadenza adottato». Questo a grandi linee l’accordo raggiunto di recente, che ha incassato il parere favorevole del legale nominato dal Comune, l’avvocato Enrico Salone, dei revisori contabili e dell’esecutivo quartese.

Dal Comune nessun commento dopo il sì in Giunta alla delibera che di fatto è propedeutica all’udienza di fine marzo. Ma, salvo colpi di scena, dovrebbe chiudersi tutto davanti al giudice del Tribunale di Cagliari fra due settimane con la conferma dell’accordo pattuito fra avvocati delle parti.

Il nuovo stadio

Un passo decisivo verso la rinascita dello stadio quartese che - imprevisti permettendo - dovrebbe concretizzarsi tra fine anno e inizio 2026: il Comune ha già ottenuto 1 milione dalla Regione per il restyling del campo da calcio e della pista d’atletica, e bandito l’incarico per la progettazione esecutiva. Sullo sfondo ci sono anche i finanzianti Pnrr - 1 milione e 600mila investiti su riqualificazione di tribuna, spogliatoi e casa del custode - più altri 700mila fra risorse regionali e comunali dedicate a percorso fitness all’aperto e campo di Sa Cora: ulteriori fondi destinati alla ristrutturazione e al rilancio di tutto il polo sportivo a due passi da Molentargius.

RIPRODUZIONE RISERVATA