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Guasila.
30 ottobre 2026 alle 00:15

Is Animeddas e la Castagnata, tra sacro e profano 

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Le tradizioni popolari e il ricordo dei propri cari accompagnano il fine settimana di Guasila. Due gli appuntamenti dedicati a memoria, fede e condivisione.

Il primo, in programma domani, è l’iniziativa, organizzata dalla parrocchia e dall’oratorio Beata Vergine Assunta, nota come Is Animeddas. Il ritrovo è fissato alle 15.30 nella piazza della chiesa, dove il pomeriggio si aprirà con la benedizione dei bambini. I più piccoli, accompagnati dalle loro lanterne, saranno i protagonisti dell’evento che punta a mantenere viva una delle usanze più radicate nella cultura popolare sarda: la ricorrenza richiama, infatti, l’antica tradizione dei bambini che nei giorni dedicati ai defunti passavano di casa in casa chiedendo un’offerta in memoria delle anime.

Domenica spazio, invece, alla Castagnata organizzata dalla parrocchia Beata Vergine Assunta. Alle 15.30 è previsto il ritrovo davanti al cimitero, per un momento di preghiera dedicato ai defunti, dopodiché sarà la volta del corteo che percorrerà via Melas, via Cagliari e via Roma, fino a raggiungere il Santuario. La giornata proseguirà, infine, nell’oratorio parrocchiale, dove si procederà alla distribuzione delle castagne e all’animazione per bambini e famiglie. (sev.sir.)

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