VaiOnline
Palazzo Bacaredda.
09 gennaio 2026 alle 00:14

Irruzione in Comune: «Datemi un lavoro» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha fatto irruzione in Comune minacciando i presenti con una richiesta chiara: «Voglio parlare con il sindaco, datemi un lavoro». A scatenare il caos in Municipio è stato un 50enne, che ha tentato in tutti i modi di raggiungere l’ufficio di Massimo Zedda con l’obiettivo di ottenere un impiego.

L’episodio è accaduto ieri, intorno alle 14. Il personale di Palazzo Bacaredda ha provato a calmare l’uomo, senza successo.

È intervenuta anche l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu, ma non è bastato, con la situazione che è degenerata.

Per fermarlo, alla fine, è stato necessario l’arrivo degli agenti della polizia locale e dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare l’uomo e ad ammanettarlo.

Secondo le ricostruzioni, il 50enne sarebbe stato protagonista di un altro episodio turbolento, sempre nella mattinata di ieri nel quartiere di Castello, costringendo anche in quel caso i carabinieri ad intervenire per tranquillizzarlo con l’aiuto del personale del 118 e di un agente della Digos fuori servizio.

Il momento di calma però è stato solo momentaneo, visto che poco dopo si è recato in via Roma, scatenando momenti di panico per circa mezz’ora nella sede del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 