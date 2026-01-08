Irruzione in Comune: «Datemi un lavoro» 

Ha fatto irruzione in Comune minacciando i presenti con una richiesta chiara: «Voglio parlare con il sindaco, datemi un lavoro». A scatenare il caos in Municipio è stato un 50enne, che ha tentato in tutti i modi di raggiungere l’ufficio di Massimo Zedda con l’obiettivo di ottenere un impiego.

L’episodio è accaduto ieri, intorno alle 14. Il personale di Palazzo Bacaredda ha provato a calmare l’uomo, senza successo.

È intervenuta anche l’assessora alle Politiche sociali Anna Puddu, ma non è bastato, con la situazione che è degenerata.

Per fermarlo, alla fine, è stato necessario l’arrivo degli agenti della polizia locale e dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare l’uomo e ad ammanettarlo.

Secondo le ricostruzioni, il 50enne sarebbe stato protagonista di un altro episodio turbolento, sempre nella mattinata di ieri nel quartiere di Castello, costringendo anche in quel caso i carabinieri ad intervenire per tranquillizzarlo con l’aiuto del personale del 118 e di un agente della Digos fuori servizio.

Il momento di calma però è stato solo momentaneo, visto che poco dopo si è recato in via Roma, scatenando momenti di panico per circa mezz’ora nella sede del Comune.

RIPRODUZIONE RISERVATA