Irrompe Felici, effervescenza naturale 

Una lunga attesa, a riscaldare la panchina e a sognare il suo momento magico. La pazienza di Mattia Felici è stata premiata con una serata da protagonista, venerdì, nella sfida contro il Verona. L’ingresso in campo con la gara inchiodata sullo 0-0 ed ecco le gambe che girano, gli avversari che, stavolta, restano dietro e poi quell’assist vincente per Piccoli che gli ha aperto, anzi spalancato, le porte della Serie A. Un campionato dove il classe 2001 arrivato in estate dalla Feralpi Salò, adesso, non si sente più un imbucato.

Questione di cuore

Il Cagliari lo ha seguito per mesi e poi, in estate, è andato a colpo sicuro. Giovane e di prospettiva, Felici, protagonista nonostante la retrocessione con la Feralpi Salò. «Quando ho saputo dell’interessamento del Cagliari», aveva raccontato un mese fa ospite al Tg di Videolina Sport, «per me non esistevano alternative». Anche perché il legame con i colori rossoblù era una questione di cuore. Una fidanzata, Sara Lai, di origini sarde, un suocero, nato a Goni e tifosissimo del Cagliari, che ora non c’è più, ma che gli aveva spalancato le porte con una stanza dedicata proprio a quella squadra che ora lo ha accolto. «Ho chiamato subito Ceppitelli, che mi ha trovato casa, mentre Sau mi ha dato consigli sul dove andare al mare e a mangiare. Infine Kourfalidis mi ha spiegato che non potevo trovare un posto migliore». I tre ex compagni alla Feralpi, tutti con un passato in rossoblù, lo hanno spinto in Sardegna.

Straniero in paradiso

Impatto complicato, per usare un eufemismo. Esterno offensivo, per Felici è stato difficile trovare spazio nel 3-5-2 iniziale di Davide Nicola. Ma anche col passaggio al 4-2-3-1 il campo è rimasto una chimera. L’esordio a Lecce, nei 20 minuti finali, senza riuscire a evitare la sconfitta. Poi la prima da titolare in Coppa Italia contro la Cremonese. Ma l’ex pupillo di Liverani, che lo aveva voluto giovanissimo a Lecce, ha continuato a restare ai margini. Senza, però, mai arrendersi e dando tutto in allenamento, l’unico modo per attirare l’attenzione del tecnico. Ancora due ingressi, con Bologna e Lazio, e ancora due sconfitte.

Vengo anch’io

Venerdì, col Cagliari in difficoltà e fermo sullo 0-0 col Verona, Nicola lo ha gettato nella mischia al posto di Zortea. Esterno alto per scardinare la difesa gialloblù. Felici ha capito subito che poteva essere la serata giusta. Scatti, dribbling e assalti continui. A destra e a sinistra, imprendibile. E alla mezz’ora ecco il duetto col Makoumbou, il tocco felpato del congolese che gli ha aperto un’autostrada verso la linea di fondo. Da lì Felici ha trovato l’assist vincente per Piccoli. «Gliel’ho passata solo perché ce l’ho al Fantacalcio», dirà sorridente a fine partita. Il Cagliari si è aggrappato alla sua giovane effervescenza naturale e Felici non ha deluso, anzi, prendendosi le luci della ribalta. Finalmente. In trance agonistica, ha anche sfiorato il gol dopo un’azione strappa applausi. Alla fine, sulla vittoria c’è anche la sua firma. Forse dal campo non avrebbe mai voluto uscire. Ma ora Felici, di nome e di fatto, sa che la Serie A non è più un mondo stregato e lui non è più uno straniero in Paradiso.

