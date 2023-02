«Irriverente, spontaneo, popolare: il nostro Carnevale è unico nell’Isola» 

Una festa per i grandi ma anche per i più piccoli.

«Come associazione lavoriamo tutto l’anno perché oltre al Carrasegare ‘Osincu, organizziamo il carnevale estivo per offrire ai visitatori un assaggio di quell’atmosfera che ogni anno anima la nostra città in questo periodo. Per organizzare tutti gli eventi del carnevale in cui la nostra comunità è coinvolta, dobbiamo affrontare una macchina burocratica piuttosto impegnativa».

Sono i giorni clou del Carrasegare osincu, uno degli appuntamenti considerati fra i più belli e goliardici dell’isola. Il nutrito programma è stato predisposto da Comune, Pro Loco, operatori locali ma in particolare dalla associazione “Karrasegare Osinku” presieduta da Annamaria Obinu.

Come avete preparato questo carnevale?

«Sì, ci occupiamo di trasmettere le tradizioni alle scuole per valorizzare lo spirito del Carrasegare ‘Osincu: spieghiamo ai bambini Giogia Laldagiolu improvvisando con loro il trallallera, e poi S’Attittidu e Giolzi».

Quali sono le forze in campo di questa macchina organizzativa?

«Intanto, bisogna ricordare che durante questi eventi la sede dell’associazione è un punto di riferimento per tutta la comunità. Le forze in campo sono i volontari che si prestano per amore del carnevale. Siamo onorati di avere nell’associazione persone che riteniamo essere la memoria storica del carrasegare, ma uno dei nostri obiettivi è cercare di coinvolgere i giovani e trasmettere l’identità del nostro carnevale alle future generazioni».

Quale spirito incarna il vostro carnevale?

«Lo spirito è quello della bosanità, della satira, dell’allegoria e della teatrialità, ma anche dell’accoglienza. Il carnevale di Bosa è sempre stato caratterizzato dall’irriverenza, la spontaneità e l’improvvisazione. È una festa popolare che nasce grazie alla partecipazione della gente. Tutto ciò contribuisce a tenere unito il tessuto sociale di una comunità come la nostra: semplice, povera economicamente ma ricca nello spirito».

Perché i turisti dovrebbero scegliere Carrasegare osincu?

«Intanto per conoscere la nostra città. Il Carrasegare ‘Osincu si contraddistingue dagli altri perché è un Carnevale diverso e sempre nuovo, non solo da vedere ma da vivere come protagonisti insieme alla comunità».

Come ci si deve preparare?

«Non occorrono grandi preparativi per poter partecipare: basta dipingersi la faccia e girarsi la giacca. Sono giorni in cui l’allegria scorre come il vino. Ma è anche un carnevale che negli ultimi anni ha saputo rinnovarsi arricchendosi di un nuovo evento, “Un Fiume di maschere”».

Cioè?

«Domani è possibile assistere alla sfilata delle maschere libere su qualsiasi imbarcazione a remi, e subito dopo diamo il via alla regata sugli tzios, le storiche barche di legno. La chiave è decisamente ironica e il filo conduttore è sempre quello teatro a cielo aperto che caratterizza il carrasegare Osincu».

Lei come lo vive?

«Da un lato il senso di responsabilità è molto forte, seppur non mi manchi il supporto dei membri dell’associazione. Dall’altro lo vivo con lo spirito di una bosana nel cuore. Ogni volta mi faccio trascinare da un richiamo fortissimo a cui non riesco a resistere, perciò partecipo a tutti gli eventi. L’entusiasmo è tale che appena finisce il carnevale estivo, come tanti bosani, inizio già a pensare alla programmazione di quello invernale». ( s. c.)

