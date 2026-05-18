Irrigazione, inaugurate le nuove condotte 

Vecchie di oltre 60 anni, di cemento-amianto e soggette a continui guasti: così erano le condotte irrigue della Trexenta, tra le prime realizzate negli anni Sessanta per l’irrigazione nel territorio. Ora, grazie agli interventi del Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, chilometri di rete sono stati sostituiti con moderne tubazioni in Pvc, a beneficio degli agricoltori di Guasila , Guamaggiore , Selegas , Ortacesus , Suelli e Senorbì .

I lavori sono stati presentati ieri a Guasila. C’erano il presidente del Consorzio di bonifica Efisio Perra, i consiglieri regionali Paola Casula (sindaca di Guasila) e Fausto Piga (primo cittadino di Barrali), il direttore dell’area tecnico-ambientale del Consorzio, Andrea Mandras, e la dirigente dell’assessorato regionale all’Agricoltura Valeria Canu. Presenti molti amministratori locali, le associazioni di categoria e esponenti istituzionali, tra cui il direttore di Anbi Sardegna Roberto Scano e i sindaci Damiano Aresu (Pimentel) e Nello Cappai (Guamaggiore).

«Abbiamo messo mano a un’opera importantissima del 1963, fondamentale per garantire efficienza alla rete di un distretto agricolo importante», ha spiegato il presidente Perra. Ha aggiunto il direttore tecnico, Andrea Mandras, che sono stati interventi di manutenzione straordinaria delle condotte con la completa dismissione delle parti in cemento-amianto, nuove tubazioni in Pvc, prese fuori terra e idranti. «Da oltre dieci anni le vecchie condotte richiedevano continue riparazioni», ha sottolineato Mandras, «dal 2014 sono state circa 1.400, di cui 200 solo nel 2025».

Il primo lotto ha interessato circa cinque chilometri di rete ed è stato completato 1 milione e 675 mila euro stanziati dall’assessorato regionale all’Agricoltura con fondi Fsc. Il collaudo è avvenuto proprio ieri. Il secondo lotto prevede la sostituzione di ulteriori 11 chilometri di condotte grazie a un finanziamento da 3,5 milioni di euro, sempre dell’assessorato all’Agricoltura tramite la legge regionale 17 del 2023. La conclusione dei lavori è prevista nel primo semestre del 2027. L’iniziativa si inserisce nella Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione promossa da Anbi nazionale, quest’anno dedicata al tema “L’acqua coltiva la pace”. Un appuntamento che punta a richiamare l’attenzione sull’importanza delle infrastrutture irrigue per la gestione dell’acqua e del territorio, soprattutto in un periodo segnato dai cambiamenti climatici.

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