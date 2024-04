irriducibile nuorese 

Nuorese 2

Ovodda 1

Nuorese (4-4-2) : E. Manfredi, Rivera, Puddu, Steri, Peana, Emerson, S. Demurtas (20’ st M. Ruggeri), A. Demurtas (46’ st Godalier), Ngoy (42’ st Passalenti), Cocco (39’ st Bonfigli), Pitirra (38’ Medde). In panchina Ruggiu, F. Ruggeri, L. Manfredi, M. Ruggeri, Godalier, Bonfigli, Passalenti, Medde, Aru. Allenatore Prastaro.

Ovodda (4-4-2) : Frau, Satta, G. Deiana (45’ st Piras), Sedda, Vacca, L. Pili, Littarru, S. Biscu (42’ st Gungui), R. Biscu, N. Deiana (33’ st Sedda), Frongia (26’ Ledda). In panchina M. Pili, Gungui, Crissantu, Ledda, Lai, Piras, Soru, Sedda, Vacca. Allenatore Frongia.

Arbitro : Giudice di Sassari.

Reti : pt 20’ A. Demurtas, st 17’ N. Deiana, 36’ Peana.

Note : ammoniti Littarru, Puddu, S. Biscu, R. Biscu.

Nuoro. La Nuorese, orfana di Piredda vittima la scorsa partita di un infortunio che sembrerebbe serio, tiene la testa della classifica battendo l’Ovodda, seppure a fatica, e scavalcando l’Alghero vittorioso sabato nell’anticipo col Luogosanto.

Subito un rigore per i padroni di casa al 2’, ma Frau para il tiro di S. Demurtas dal dischetto. Iniziativa di P. Biscu al 9’ per gli ospiti, Peana libera in scivolata. Al 15’ A. Demurtas di testa manda addosso a Frau, poi al 20’ sblocca il risultato deviando di petto una palla vagante. Al 36’ S. Demurtas cerca il raddoppio ma il destro è fuori. Al 44’ Littarru su punizione calcia a lato. Nella ripresa al 2’ ancora Littarru su punizione sfiora l’incrocio. Al 17’ il pari ospite: Littarru imbecca N. Deiana che controlla e insacca. Ma al 36’ Peana segna la rete del 2-1 e fa gioire la Nuorese.

