Irregolarità sulla nave, scatta il fermo 

Dopo un’ispezione il personale del nucleo Port state control della Capitaneria di porto ha emesso un provvedimento di fermo nei confronti di una nave “Bulk Carrier”, di bandiera Marshal Islands e lunga 112 metri, che era arrivata nello scalo oristanese per svolgere operazioni commerciali. La detenzione è scattata dopo che sono state riscontrate gravi carenze sulle dotazioni di bordo e i sistemi antincendio. La nave non potrà riprendere il mare sino a che non saranno ristabilite le necessarie condizioni di sicurezza a bordo.

RIPRODUZIONE RISERVATA