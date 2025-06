Irregolarità nella villa, assolto un tecnico 

Il Tribunale di Tempio ieri ha chiuso il caso della ristrutturazione di una delle ville più belle di Liscia di Vacca, la residenza della società Giada Real Estate. Durante i lavori un confinante della Giada Real Estate chiese delle verifiche sull’intervento, si tratta della manager altoatesina Margherita Fuchs von Mannstein (presidente della Forst), nominata cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica. I giudici (collegio presieduta da Caterina Interlandi) hanno assolto il capo dell’area tecnica del Comune di Arzachena, Mario Chiodino, accusato di abuso d’ufficio per non avere bloccato il cantiere, nonostante le segnalazioni. Chiodino era difeso dal penalista Jacopo Merlini. Secondo la polizia giudiziaria la villa della Giada Real Estate è stata ricostruita con la sagoma modificata, vi sarebbe stato un ampliamento non autorizzato e uno spostamento dell’immobile all’interno del terreno dei confinanti. Sono stati assolti per prescrizione, Giorgio Zanutto e Andrea Vettor, della Giada Real Estate, società committente dei lavori, Agostina Azara, l’impresaria che ha realizzato il nuovo immobile, e il progettista Giuseppe Carboni (difesi dagli avvocati Antonio Maria Lei, Gerolamo e Filippo Orecchioni. Sono stati invece condannati (8 mesi di reclusione) i tecnici del Comune di Arzachena, Catia Partis e Stefano Giovanni Chiodino, per una falsa attestazione.

