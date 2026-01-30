VaiOnline
L'ispezione.
Irregolarità nella rivendita, sequestrati 11mila chili di mangime 

Lo scorso giugno il servizio dello Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia aveva emesso un provvedimento interdittivo all’attività di una rivendita di mangimi, all’ingresso della città. Nonostante la misura, come emerso durante un controllo dei carabinieri del Nas, lo stabilimento continuava il lavoro. Per questo motivo i militari hanno disposto il blocco ufficiale dell’intera attività commerciale, eseguendo il fermo amministrativo di circa 11mila chilogrammi di mangimi di varia tipologia, con il conseguente divieto assoluto di immissione in commercio dei prodotti. Per la responsabile dell’attività, una cinquantacinquenne cagliaritana, è scatta la segnalazione per la mancata registrazione e per l'inosservanza dei provvedimenti di blocco ufficiale.

I carabinieri del Nas hanno operato con il personale del Servizio veterinario igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche della Asl. Il precedente provvedimento del Comune era scattato dalel irregolarità rilevate nelle procedure di notifica e registrazione dello stabilimento, requisiti essenziali per garantire la tracciabilità e la sicurezza della filiera.

