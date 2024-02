«Irregolarità in Municipio» 

«Noi consiglieri di minoranza è come se non esistessimo, siamo semplici fantasmi: nel nostro Comune le norme previste dal Testo unico degli enti locali sono un optional». Il capogruppo di opposizione di Arbus, Michele Schirru, non usa mezzi termini: «I signori della maggioranza hanno oscurato il protocollo, non rispondono più alle interrogazioni, su nostra richiesta non convocano i Consigli comunali, non ci coinvolgono in alcuna iniziativa». E consiglieri hanno riscritto al prefetto e alla Regione «perché si torni al rispetto del ruolo delle minoranze consiliari».

La lettera

«Nata come denuncia di una violazione dei regolamenti dell’ente – ricorda Schirru - è solo l’ultima richiesta di aiuto alla Regione. Qualora la Giunta dovesse continuare a snobbarci, non resta che intraprendere le vie legali». Questa volta il gruppo, a parte un accenno sui due milioni euro persi per l’Ecoparco di Piscinas, si sofferma sulla mancata convocazione del Consiglio in merito alla crisi della Villaservice. «Trattandosi di una società partecipata dal Comune - incalza Schirru - è motivo di preoccupazione, considerato anche le quotidiane notizie che appaiono sulla stampa. Un campanello d’allarme sugli aumenti dei costi della Tari e sul rischio di licenziamento dei dipendenti».

Questo succedeva il 20 novembre scorso e per l’opposizione di centrosinistra è la «testimonianza della paralisi dell’attività amministrativa che neppure alle interrogazioni consiliari viene data risposta, nonostante il regolamento del Consiglio comunale prevede il tempo massimo di venti giorni», dunque la richiesta inviata sui al rappresentante del governo sia alla Regione di «una verifica su un’eventuale illegittimità delle condotte tenute. Restiamo in attesa».

Il Comune

«Tralasciando le polemiche – riferisce il sindaco, Paolo Salis - anche in un’ottica costruttiva dei lavori, la questione è legata alle competenze, ai tempi e alle modalità del dibattito in Aula. Spesso la minoranza present un’interrogazione, nel giro di qualche giorno la ritira e la sostituisce con proposte di discussione da inserire fra i punti programmati. Inaccettabile. Se così fosse, il Consiglio diventerebbe lunghissimo, tante parole e niente atti concreti, non sono previste, infatti, delibere su richieste di delucidazioni, né dal regolamento né dalle norme dello Stato».

La Regione

La risposta: «In merito alla nota dei consiglieri Gianni Lussu, Michele Schirru, Annita Tatti, Agostino Pilia, Veronica Aru, il Comune di Arbus fornisca le informazioni per le necessarie valutazioni nell’ambito dei poteri attribuiti alla Regione».

