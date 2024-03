Irregolarità a bordo, nave fermata in porto 

Un mercantile è stato fermato nel porto industriale di Oristano per una serie di irregolarità. La nave, battente bandiera Antigua & Barbuda, quasi 100 metri di lunghezza, era arrivata in porto sabato scorso per operazioni commerciali. Immediate le ispezioni del nucleo Port state control delle capitanerie di Oristano e Cagliari che hanno riscontrato violazioni alle norme internazionali sulla salvaguardia della vita umana in mare, la protezione dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione. Inizialmente ci sono stati controlli sui documenti di bordo e i titoli del personale imbarcato, poi verifiche sul ponte di comando, nella sala macchine, nel locale timoneria e negli spazi adibiti all’equipaggio. Complessivamente sono state riscontrate 10 irregolarità come carenze sulla manutenzione degli apparati di bordo, la familiarità dell’equipaggio con l’antincendio e la non conformità del funzionamento delle scialuppe di salvataggio. La nave potrà ripartire quando saranno ristabilite le condizioni di sicurezza di bordo. «L’obiettivo delle ispezioni è assicurare che i traffici marittimi si svolgano in modo tale da garantire il massimo rispetto delle condizioni di sicurezza della navigazione, delle condizioni di vita e di lavoro a bordo degli equipaggi imbarcati nonché la protezione dell’ambiente marino» ha ricordato il comandante della capitaneria di Oristano Federico Pucci.

