Guardia costiera
28 ottobre 2025 alle 00:24

«Irregolarità a bordo» Fermato cargo liberiano 

Diciassette irregolarità, di cui 9 gravi, tali da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione. Le ha riscontrate la Guardia costiera a bordo di una nave porta container di 14mila tonnellate di stazza, battente bandiera liberiana, giunta nel porto canale il 25 ottobre. La nave è stata fermata fino a quando non saranno sistemate le anomalie e garantita la sicurezza.

Il Nucleo Ispettivo ha riscontrato «gravi carenze in materia di preparazione e risposta alle emergenze da parte dell'equipaggio, di prevenzione e lotta degli incendi e gestione della sicurezza di bordo».

